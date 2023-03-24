​Эмилиано Мартинес повторил свой неприличный жест – теперь с партнёрами

После получения награды лучшему вратарю чемпионата мира – 2022 игрок сборной Аргентины Лаутаро Мартинес не придумал ничего лучше, кроме как приложить награду к области паха. Накануне Мартинес повторил этот неприличный жест, только уже не сам, а со своими партнёрами по национальной команде. В руках у них были копии кубка мира. Стоит сказать, что Лионель Месси не принял участие в этой демонстрации.

В ночь с четверга на пятницу по европейскому времени сборная Аргентины обыграла Панаму в товарищеском матче со счётом 2:0. Это была первая домашняя игра «альбиселесте» после триумфа на мундиале, поэтому футболисты снова праздновали.

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