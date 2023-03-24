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Кубок Америки (Copa America)

​«Франция мертва»: Месси и другие аргентинцы снова запели песню

24 Марта 2023 • 14:53 Комментировать (1)

Сборная Аргентины продолжает праздновать победу на чемпионате мира. Торжества продолжились накануне, когда «альбиселесте» впервые после триумфа в Катаре выступили перед своими болельщиками. Как известно, аргентинская сборная обыграла Панаму в товарищеском поединке (2:0).

В социальных сетях появилось видео, на котором Лионель Месси вместе с другими футболистами сборной Аргентины поют обидную для сборной Франции песню.

«Минуту молчания для… Франции, она мертва», - примерно такую фразу пели футболисты.

Любопытно, что очень скоро Лионель Месси отправится во Францию, где он выступает за «ПСЖ». Контракт аргентинца рассчитан до конца нынешнего сезона.

Напомним, что в финале чемпионата мира Аргентины обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.

Шансы Месси вернуться в «Барселону» растут

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции
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Комментарии (1)
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InterSan
24 Марта 2023 в 15:00
Что-то гнут палку Арги...... уважение - главный критерий профессионала.
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