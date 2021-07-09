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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Неймар – перед финалом Кубка Америки: «На кону наша дружба с Месси»

09 Июля 2021, 19:43,

В ночь на 11 июля состоится финальный матч на Копа Америка. За титул поборются сборные Бразилии и Аргентины. Лидеры этих команд, Неймар и Лионель Месси, страстно желают выиграть свой первый Кубок Америки в карьере. Ранее эти футболисты выступали вместе за «Барселону».

Неймар перед матчем признался, что Месси является лучшим игроком, которого он когда-либо видел, а также отметил, что Лионель является отличным другом. Но предстоящий финал может подвергнуть их дружбу серьёзному испытанию. По словам Неймара, он всегда болел за сборную Аргентины, когда за неё играл Месси, но это возможно только в матчах, когда аргентинцам противостоит не сборная Бразилии.

«Я болел за него в финале чемпионата мира 2014 года, когда Аргентина играла с Германией. Но сейчас ей предстоит играть с Бразилией, так что на кону наша дружба. Уважение между нами, по-прежнему, велико, но победить может только один», - приводит слова Неймара Mirror.

Ранее сообщалось, что Неймар оскорбил бразильских болельщиков, поддержавших Месси перед финалом Кубка Америки.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Лионель Месси, Неймар, Сборная Бразилии, Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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Bourgignon Alex
09 Июля 2021, 20:20

Дружба дружбой, а табачок (и бабки) врозь!

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