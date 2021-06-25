За тур до конца определились четвертьфиналисты кубка Америки от группы А

После четвертого тура в группе А кубка Америки определились имена четвертьфиналистов. При этом предстоит провести ещё два матча.

Уругвай и Парагвая, обыграв соответственно Боливия и Чили, пробились в четвертьфинал кубка Америки от группы А. Это сборные присоединились к аргентинцам и чилийцам. которые ранее обеспечили себе выход во второй раунд. Сборная Боливии же покидает турнир.

В поселяем туре будут распределены итоговые места. Аргентина встретится с Боливией, и в случае победы сохранит первую строчку. Парагвай и Уругвай в очной встрече определят ещё одну команду, которая окажется в топ-2 квинтета. Стоит отметить, что первые две строчки в группе А позволят не сыграть с бразильцами ранее финала.