За тур до конца определились четвертьфиналисты кубка Америки от группы А

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25 Июня 2021, 07:17,
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После четвертого тура в группе А кубка Америки определились имена четвертьфиналистов. При этом предстоит провести ещё два матча.
Уругвай и Парагвая, обыграв соответственно Боливия и Чили, пробились в четвертьфинал кубка Америки от группы А. Это сборные присоединились к аргентинцам и чилийцам. которые ранее обеспечили себе выход во второй раунд. Сборная Боливии же покидает турнир.
В поселяем туре будут распределены итоговые места. Аргентина встретится с Боливией, и в случае победы сохранит первую строчку. Парагвай и Уругвай в очной встрече определят ещё одну команду, которая окажется в топ-2 квинтета. Стоит отметить, что первые две строчки в группе А позволят не сыграть с бразильцами ранее финала.
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Аргентины, Сборная Уругвая, Сборная Чили, Сборная Парагвая, Сборная Боливии