Уругвай обыграл Боливию и вышел в плей-офф кубка Америки

Сборная Уругвая помучилась с боливийским вратарём Лампе. «Селесте» создавали много моментов, но голкипер соперника мешал сопернику отличиться. Тем не менее, уругвайцы победили и вышли в плей-офф кубка Америки.

Пока в Европе лучшие сборные континента отдыхают по окончании группового этапа в Южной Америке национальные команды пока ещё определяют участников плей-офф. В группе А встречались друг с другом четвёртая и пятая команды. Стоило напомнить, что в плей-офф на кубке Америки выходят по четыре лучшие команды. К очной встрече у сборной Уругвая было одно очко, а боливийцы не набрали ни одного.

Уругвайцы с первых минут завладели мячом и пошли вперёд. Уже на пятой минуте «селесте» могли открыть счёт, когда после прострела слева Кавани получал мяч в центре штрафной. Однако форвард «МЮ» плохо обработал футбольный снаряд, что не дало ему возможности нанести удар. Затем де Арраскаэта бил с линии штрафной, но не попал в створ. Казалось, скоро уругвайцы всерьёз возьмутся за дело, но опасных моментов у ворот Лампе не возникало. Все атаки подопечных Табареса прерывались и блокировались.

Лишь на 21-й минуте у «селесте» возник по-настоящему голевой пас. После длинного заброса Кавани вновь не лучшим образом обработал мяч, но тот отскочил к Суаресу. Форвард «Атлетико» вернул футбольный снаряд партнёру, который стал обыгрывать Лампе, но сделать этого не смог. «Селесте» владели инициативой и постоянно подходили к штрафной боливийцев, делали передачи внутрь, но до акцентированного удара по воротам Лампе не доходило.

За пять минут до конца первого тайма уругвайцы открыли счёт. После быстрой атаки де Арраскаэта получил мяч в правой зоне штрафной и простреливал на дальний угол вратарской. Однако передачу прервал Кинтерос, который срезал футбольный снаряд в Лампе, от которого тот юркнул в ворота. Справедливости ради, не коснись он, то уже за его спиной забивать был готов Кавани.

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В компенсированное время к первому тайму уругвайцы могли удвоить счёт. Суарес заработал штрафной прямо по центру ворот, и он сам же пробил со стандарта. Однако его плотный удар в угол Лампе парировал. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «селесте».

В начале второй половины боливийцы стали действовать чуть более активно. «Зелёные» шли вперёд и стали постепенно раскрываться. Забить же могли уругвайцы. После передачи слева Кавани бил с близкого расстояния, но сделал это бесхитростно и точно в Лампе. Тут же Рамиро Вака выстрелил из-за пределов штрафной, но Муслера в красивом прыжке вытащил мяч из-под перекладины.

Затем уругвайцы вновь создали два неплохих момента. Сначала де Арраскаэта пролез в штрафную на рандеву с Лампе, но не успел пробить, и голкипер забрал мяч. Затем Суарес заметил, что голкипер боливийцев далеко вышел из ворот и пробил издали. Однако Лампе успел быстро вернуться и спасти ворота. Позже уже Суарес слева вошёл в штрафную и бил в ближний угол, но вновь вратарь боливийцев оказался на месте. На 65-й минуте Вальверде с линии штрафной нанёс мощный удар под перекладину, но Лампе вновь блестяще среагировал и выручил.

За двадцать минут до конца матча Кавани не реализовал очередной момент. Винья слева навесил точно на голову нападающему, но тот красиво с отклонением пробил выше. Вскоре ещё один стопроцентный момент уругвайцев загубил Торрес. После прострела справа Суарес не дотянулся до мяча, зато вышедший на поле полузащитник мог попадать в пустые ворот, но именно этого он и не сделал. И всё же уругвайцы забили. Торрес получил мяч слева, добежал до штрафной и прострелил в центр на Кавани, который на этот раз в касание пробил точно.

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Вскоре счёт мог ещё увеличиться. Винья прострелил слева, а Торрес бил из пределов штрафной, но не попал в цель. В компенсированное время уругвайцы упустили просто сумасшедший момент. Вальверде получил мяч в штрафной и выкатил его Гомес на пустые ворота, но тот умудрился не попасть в створ. В любом случае сборная Уругвая победила и набрала четыре очка. Этот результат позволил «селесте» обеспечить себе место в плей-офф кубка Америки. В последнем туре группового этапа сборная Уругвая встретится с командой Парагвая. Боливийцы же сыграют с аргентинцами.