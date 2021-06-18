​Пеле хочет, чтобы Неймар побил его рекорд

Король футбола Пеле сделал публикацию в Instagram по поводу Неймара. В ночь на пятницу форвард «ПСЖ» забил гол в ворота Перу и стал ещё ближе к рекорду Пеле по голам за сборную Бразилии. На счету Неймара 68 мячей, в то время как Пеле забил 77 раз.

Публикация Пеле представляет собой его фотографию с Неймаром и подпись, в которой он отмечает красоту игры своего соотечественника и его жизнерадостность.

«Сегодня он сделал ещё один шаг к моему рекорду по голам за «селесао». Болею за то, чтобы Неймар побил мой рекорд. Болею с той же радостью, с которой наблюдаю за его игрой с тех пор, как впервые её увидел», - написал Король футбола.