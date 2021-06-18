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​Пеле хочет, чтобы Неймар побил его рекорд

18 Июня 2021, 14:28,

Король футбола Пеле сделал публикацию в Instagram по поводу Неймара. В ночь на пятницу форвард «ПСЖ» забил гол в ворота Перу и стал ещё ближе к рекорду Пеле по голам за сборную Бразилии. На счету Неймара 68 мячей, в то время как Пеле забил 77 раз.

Публикация Пеле представляет собой его фотографию с Неймаром и подпись, в которой он отмечает красоту игры своего соотечественника и его жизнерадостность.

«Сегодня он сделал ещё один шаг к моему рекорду по голам за «селесао». Болею за то, чтобы Неймар побил мой рекорд. Болею с той же радостью, с которой наблюдаю за его игрой с тех пор, как впервые её увидел», - написал Король футбола.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Неймар, Сборная Бразилии, Пеле
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