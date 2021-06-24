Бразилия на десятой добавленной минуте вырвала победу в матче с Колумбией

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24 Июня 2021, 06:38,
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Сборные Бразилии и Колумбии выдали упорный поединок, судьба которого решилась на последних секундах. Бразильцы вырвали победу над колумбийцами, а вместе с этим и обеспечили себе первое место в квартете.
Протокол игры
|10' Диас Луис (0:1)
|(1:1) Фирмино Роберто 78'
|(2:1) Каземиро Карлос 90'
Перейра Вевертон • Данило Луис • Маркиньос Маркос • Силва Тьяго • Алекс Сандро 14' 62' ( Лоди Ренан ( 62') • Рибейро Эвертон 27' 46' ( Фирмино Роберто ( 46') • Каземиро Карлос • Фред Сантос 68' ( Пакета Лукас ( 68') • Ришарлисон 77' ( Габриэл Барбоза ( 77') • Жезус Габриэль 77' ( Эвертон Соарес ( 77') • Неймар 87'
Запасные: Фабиньо Энрике • Винисиус Жуниор • Соарес Дуглас • Эдерсон Мораес • Алиссон Бекер • Милитао Эдер • Эмерсон Жуниор
Оспина Давид • 81'Муньос Даниэль • Санчес Давинсон • Мина Йерри • Тесильо Вильям • Куадрадо Хуан • 70'Барриос Вилмар • 90'Урибе Матеус • Диас Луис 90' ( Мурильо Оскар ( 90') • Борре Рафаэль 64' ( Борха Мигель ( 64') • Сапата Дуван 64' ( Куэльяр Густаво ( 64' ) 90'
Запасные: Кардона Эдвин • Куэста Карлос • Перласа Бальдомеро • Муриэль Луис • Фабра Франк • Кинтана Альдаир • Медина Стефан • Чара Йимми • Варгас Камило
24 июня. Стадион "Estadio Metropolitano".
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Бразилии, Сборная Колумбии