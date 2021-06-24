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Бразилия на десятой добавленной минуте вырвала победу в матче с Колумбией

24 Июня 2021, 06:38,

Сборные Бразилии и Колумбии выдали упорный поединок, судьба которого решилась на последних секундах. Бразильцы вырвали победу над колумбийцами, а вместе с этим и обеспечили себе первое место в квартете. 

 

Протокол игры  
Бразилия 2:1 Колумбия
  10' Диас Луис (0:1)
(1:1) Фирмино Роберто 78'  
(2:1) Каземиро Карлос 90'  
Перейра Вевертон Данило Луис Маркиньос Маркос Силва Тьяго Алекс Сандро   14'   62' (Лоди Ренан (   62') Рибейро Эвертон   27'   46' (Фирмино Роберто (   46') Каземиро Карлос Фред Сантос   68' (Пакета Лукас (   68') Ришарлисон   77' (Габриэл Барбоза (   77') Жезус Габриэль   77' (Эвертон Соарес (   77') Неймар   87'
Запасные: Фабиньо Энрике Винисиус Жуниор Соарес Дуглас Эдерсон Мораес Алиссон Бекер Милитао Эдер Эмерсон Жуниор
Оспина Давид   81' Муньос Даниэль Санчес Давинсон Мина Йерри Тесильо Вильям Куадрадо Хуан   70' Барриос Вилмар   90' Урибе Матеус Диас Луис   90' (Мурильо Оскар (   90') Борре Рафаэль   64' (Борха Мигель (   64') Сапата Дуван   64' (Куэльяр Густаво (   64'   90')
Запасные: Кардона Эдвин Куэста Карлос Перласа Бальдомеро Муриэль Луис Фабра Франк Кинтана Альдаир Медина Стефан Чара Йимми Варгас Камило
24 июня. Стадион "Estadio Metropolitano".
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Колумбии
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