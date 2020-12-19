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Это'О: «ЧМ в России - лучший за всю историю»

19 Декабря 2020, 12:46,

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Экс-нападающий сборной Камеруна и каталонской «Барселоны» Самюэль Это'О считает чемпионат мира-2018, который состоялся в России, лучшим в истории футбола.

«ЧМ в России - лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать еще лучше. Наша задача - превзойти его. Если нужно будет начать чемпионат планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум», - сказал африканец в интервью RT.

Напомним, что победителем чемпионата мира 2018-го года стала сборная Франции. В решающем поединке турнира подопечные Дидье Дешама одержали победу над командой Хорватии со счетом 4:2.

Сборная России на домашнем мундиале добралась до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Чм-2018, Самюэль Это’О
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