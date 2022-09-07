Мостовой — о сборной России: «Из этого шума и балагана не стоит делать и вызывать по 50 игроков»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Киргизией и Ираном.

По мнению Мостового, на эти встречи на стоит вызывать игроков из-за рубежа.

«Сейчас мы поняли, что игр не так много становится, но интерес есть. Хочется видеть какой-то престиж от сборной.

Из этого шума и балагана не стоит делать и вызывать по 50 игроков. Приедут спокойно, сыграют и уедут в свои команды», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, что игра с Киргизией состоится 24 сентября, встреча с Ираном запланирована на ноябрь. Также РФС ведёт переговоры о проведении контрольной встречи со сборной Боснии и Герцеговины.