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Сборные

Мостовой — о сборной России: «Из этого шума и балагана не стоит делать и вызывать по 50 игроков»

 
07 Сентября 2022 • 11:35 Комментировать

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Киргизией и Ираном.

По мнению Мостового, на эти встречи на стоит вызывать игроков из-за рубежа.

«Сейчас мы поняли, что игр не так много становится, но интерес есть. Хочется видеть какой-то престиж от сборной.

Из этого шума и балагана не стоит делать и вызывать по 50 игроков. Приедут спокойно, сыграют и уедут в свои команды», —  приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, что игра с Киргизией состоится 24 сентября, встреча с Ираном запланирована на ноябрь. Также РФС ведёт переговоры о проведении контрольной встречи со сборной Боснии и Герцеговины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой
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