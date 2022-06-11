Вратарь сборной Аргентины: Когда говорит Месси, то затыкается даже президент

Голкипер аргентинской сборной Эмилиано Мартинес рассказал журналистам о том, насколько важны слова звёздного форварда Лионеля Месси.

Мартинес сказал Football Espana, что когда семикратный обладатель «Золотого мяча» начинает говорить, то все вокруг закрывают рты и начинают слушать. Голкипер отметил, что затыкаются не только футболисты или тренеры, но и президент Аргентины.

Напомним, что Лионель Месси вместе с аргентинской сборной недавно выиграл Финалиссиму, в рамках которой были обыграны итальянцы со счётом 3:0. Аргентинцы также являются действующими победителями Кубка Америки.