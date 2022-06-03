Ди Мария ответил Мбаппе, который заявил, что в Европе футбол лучше, чем в Южной Америке

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария в разговоре с журналистами ответил своему одноклубнику Килиану Мбаппе, который недавно заявил о том, что футбол в Европе развит намного лучше, чем в Южной Америке.

Ди Мария сказал Mundo Deportivo, что было очень много разговоров из-за слов Мбаппе, но нужно играть с южноамериканскими сборными так же, как и с европейскими командами.

«В Финалиссиме мы ещё раз доказали, что способны на равных играть со сборными из Европы», - отметил полузащитник сборной Аргентины.

Напомним, что в рамках Финалиссимы аргентинские футболисты уверенно обыграли чемпионов Европы в лице итальянцев со счётом 3:0. Ди Мария отметился одним из забитых мячей.