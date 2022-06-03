Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Сборные

Ди Мария ответил Мбаппе, который заявил, что в Европе футбол лучше, чем в Южной Америке

03 Июня 2022 • 07:06 Комментировать (1)

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария в разговоре с журналистами ответил своему одноклубнику Килиану Мбаппе, который недавно заявил о том, что футбол в Европе развит намного лучше, чем в Южной Америке.

Ди Мария сказал Mundo Deportivo, что было очень много разговоров из-за слов Мбаппе, но нужно играть с южноамериканскими сборными так же, как и с европейскими командами.

«В Финалиссиме мы ещё раз доказали, что способны на равных играть со сборными из Европы», - отметил полузащитник сборной Аргентины.

Напомним, что в рамках Финалиссимы аргентинские футболисты уверенно обыграли чемпионов Европы в лице итальянцев со счётом 3:0. Ди Мария отметился одним из забитых мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Анхель Ди Мария Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
07:06 · Международные
Ди Мария ответил Мбаппе, который заявил, что в Европе футбол лучше, чем в Южной Америке 1
02 Июня
14:14 · Международные
Камоцци — о Финалиссиме: «Аргентина намного сильнее Италии»
01 Июня
10:04 · Международные
Верратти не сыграет в Финалиссиме из-за травмы
09:37 · Международные
Бонуччи: Италия должна выиграть Финалиссиму ради Кьеллини
08:35 · Международные
Бонуччи — о Месси: Сложно описать игрока, который выиграл столько «Золотых мячей»
08:30 · Международные
Манчини хочет вызывать в сборную Италии больше молодых игроков
27 Мая
08:06 · Международные
Сборная Чили нашла себе нового тренера
26 Мая
10:57 · Международные
Депутат Госдумы Журова: «Возвращение российских клубов в еврокубки — это дело времени»
24 Мая
10:47 · Международные
Мбаппе раскритиковал уровень футбола в Бразилии и Аргентине 2
21 Мая
10:51 · Россия. Премьер-лига
Карапетян: «Никто не хочет видеть российских футболистов в Европе» 3
15 Мая
13:14 · Международные
Тихонов: «Чеферин подчеркнул свою слабость и безграмотность, надо задуматься о смене президента УЕФА» 1
14 Мая
15:31 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Я против перехода в Азию» 2
12:30 · Международные
Губерниев: «Переход в Азию — это бред!»
11 Мая
16:14 · Россия. Премьер-лига
Российский нападающий «Ахмата» намерен сменить гражданство и выступать за сборную Казахстана
15:26 · Международные
Губерниев: «Чеферин лишь сотрясает воздух»
Все новости
Рекомендуем