Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги Европы.

Напомним, участниками четвертьфинала второго по значимости еврокубкового турнира стали: «Ливерпуль», «Вест Хэм» (оба – Англия), «Милан», «Рома», «Аталанта» (все – Италия), «Байер» (Германия), «Марсель» (Франция) и «Бенфика» (Португалия).

По итогам жребия стало известно, что в 1/4 финала Лиги Европы сформированы следующие пары:

«Милан» – «Рома»;

«Ливерпуль» – «Аталанта»;

«Байер» – «Вест Хэм»;

«Бенфика» – «Марсель».

Отметим, что четвертьфинальные матчи Лиги Европы пройдут 11 и 18 апреля, полуфиналы будут сыграны 2 и 9 мая, а главный матч состоится 22 мая в Ирландии.