Де Росси: «Рома» приблизилась к желанному трофею»

«Мы рады пройти дальше. Этот успех приблизил нас к желанному трофею. В этом поединке мы больше оборонялись, чем атаковали. Это мне не очень понравилось. Нужно было сыграть умнее при владении мячом, опаснее выбегать в контратаки», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.