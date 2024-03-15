Де Росси: «Рома» приблизилась к желанному трофею»

Рулевой «Ромы» Даниэле де Росси высказался о минимальном поражении от «Брайтона» (0:1) в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч итальянский клуб оказался сильнее – 4:1.
«Мы рады пройти дальше. Этот успех приблизил нас к желанному трофею. В этом поединке мы больше оборонялись, чем атаковали. Это мне не очень понравилось. Нужно было сыграть умнее при владении мячом, опаснее выбегать в контратаки», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.
Добавим, что жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы состоится сегодня, 15 марта.
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