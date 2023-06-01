Моуринью оскорбил судью после поражения в финале Лиги Европы

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен работой судьи Энтони Тейлора в финальном матче Лиги Европы против испанской «Севильи». Португальский специалист пересекся с рефери на парковке после матча и сказал ему: «Ты чертов позор».

Напомним, что финальная встреча Лиги Европы сезона-2022/2023 состоялась на стадионе в Будапеште (Венгрия). В решающем поединке «Рома» потерпела поражение от «Севильи» (1:1, 1:4 – по пенальти).

Стоит отметить, что для Моуринью это поражение стало первым в финалах еврокубков. До этого матча команды «Особенного» всегда побеждали в решающих встречах.