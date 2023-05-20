Черчесов рассказал, что думает о Моуринью

Российский специалист Станислав Черчесов, который занимает пост главного тренера венгерского «Ференцвароша», высказался о выходе «Ромы» в финал Лиги Европы. В полуфинале турнира итальянский клуб оказался сильнее леверкузенского «Байера».

«Моуринью - уникум! У человека уже шестой финал в карьере, а все пять до этого португалец выиграл! «Рома» взяла свое опытом - как тренера, так и футболистов», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В финальном поединке Лиги Европы сезона-2022/2023 «Рома» встретится с «Севильей», которая на пути к решающему матчу выбила «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Финал состоится в Будапеште 31 мая.