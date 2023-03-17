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Лига Европы

Пеллегрини: «Оба матча с «Манчестер Юнайтед» оставили горькое послевкусие»

17 Марта 2023 • 09:06 Комментировать

Наставник севильского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Испанский клуб уступил «красным дьяволам» со счетом 0:1.

«Оба поединка с «МЮ» оставили горькое послевкусие. На «Олд Траффорд» все изменилось для нас буквально за пять минут. Мы могли повести 2:1, но по итогу проиграли со счетом 1:4», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

«Бетис» уступил «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 1:5 и вылетел из турнира.

Жеребьевка ¼ финала Лиги Европы состоится сегодня, 17 марта, начало запланировано в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Манчестер Юнайтед Мануэль Пеллегрини
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