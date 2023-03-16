Поражение от «Фейеноорда» стало одним из крупнейших в истории «Шахтёра» в еврокубках

Сегодня вечером донецкий «Шахтёр» потерпел сокрушительное поражение от нидерландского «Фейеноорда» в рамках 1/8 финала Лиги Европы – 1:7. Игра состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Кёйп».

Это поражение стало одним из крупнейших в еврокубковой истории «Шахтёра». Однако не побило антирекорд самого крупного, делится статистикой портал Opta.

Так, «горняки» дважды проигрывали в еврокубках со счётом 0:6: «Манчестер Сити» в 2018 году и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в 2020 году.

Но самое крупное поражение «Шахтёр» терпел в 2015 году – это было в игре против мюнхенской «Баварии» в рамках Лиги чемпионов - 0:7.