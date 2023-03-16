«Шахтёр» пропустил 7 мячей от «Фейеноорда»

После 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» - «Фейеноорд», казалось, что будет борьба, но нидерландцы сегодня были неудержимы. В первом тайме они уже громили соперника, а после перерыва забили еще больше - 7:0. По дублю оформили Оркун Кекчю и Уссама Идрисси. Лишь перед финальным свистком «Шахтёр» провел голевую контратаку и отыграл один мяч.