«Шахтёр» пропустил 7 мячей от «Фейеноорда»

После 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» - «Фейеноорд», казалось, что будет борьба, но нидерландцы сегодня были неудержимы. В первом тайме они уже громили соперника, а после перерыва забили еще больше - 7:0. По дублю оформили Оркун Кекчю и Уссама Идрисси. Лишь перед финальным свистком «Шахтёр» провел голевую контратаку и отыграл один мяч.
Протокол игры
|(1:0) Хименес Сантьяго Томас9'
|(2:0) Кекчю Оркун24'
|(3:0) Кекчю Оркун38'
|(4:0) Идрисси Уссама49'
|(5:0) Идрисси Уссама60'
|(6:0) Джаханбахш Алиреза64'
|(7:0) Перейра Данило II67'
|87'Келси Кевин (7:1)
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот•Ганцко Давид•Лопес Маркос IV57' (Расмуссен Якоб (57') •Виффер Матс•Кекчю Оркун68' (Таабуни Мохамед (68') •Джаханбахш Алиреза•Шиманьски Себастьян58' (Ezequiel Bullaude (58') •Идрисси Уссама62' (Пайшао Игор (62') •Хименес Сантьяго Томас57' (Перейра Данило II (57')
Трубин Анатолий•Конопля Ефим•Бондарь Валерий•Матвиенко Николай•Михайличенко Богдан•Степаненко Тарас54' (Сикан Даниил (54') •Зубков Александр63' (Петряк Иван (63') •Бондаренко Артём 20'54' (Назарина Егор (54') •Судаков Георгий• 81'Крыськив Дмитрий46' (Джурасек Невен (46') •Траоре Лассина54' (Келси Кевин (54')
16 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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