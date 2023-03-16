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Лига Европы

«Шахтёр» пропустил 7 мячей от «Фейеноорда»

16 Марта 2023 • 22:47 Комментировать (1)
Фейеноорд
7:1
Шахтёр Донецк
окончен

После 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» - «Фейеноорд», казалось, что будет борьба, но нидерландцы сегодня были неудержимы. В первом тайме они уже громили соперника, а после перерыва забили еще больше - 7:0. По дублю оформили Оркун Кекчю и Уссама Идрисси. Лишь перед финальным свистком «Шахтёр» провел голевую контратаку и отыграл один мяч.

Протокол игры  
Фейеноорд7:1Шахтёр Донецк
(1:0) Хименес Сантьяго Томас9'  
(2:0) Кекчю Оркун24'  
(3:0) Кекчю Оркун38'  
(4:0) Идрисси Уссама49'  
(5:0) Идрисси Уссама60'  
(6:0) Джаханбахш Алиреза64'  
(7:0) Перейра Данило II67'  
  87'Келси Кевин (7:1)
Велленройтер ТимонГертрейда ЛютсхарелТраунер ГернотГанцко ДавидЛопес Маркос IV 57' (Расмуссен Якоб ( 57') Виффер МатсКекчю Оркун 68' (Таабуни Мохамед ( 68') Джаханбахш АлирезаШиманьски Себастьян 58' (Ezequiel Bullaude ( 58') Идрисси Уссама 62' (Пайшао Игор ( 62') Хименес Сантьяго Томас 57' (Перейра Данило II ( 57')
Запасные: Миламбо АнтониТроос ТейнДилросун ДжавайроМарсиано ОфирКасанвирджо НерайшоПедерсен Маркус Гольмгрен
Трубин АнатолийКонопля ЕфимБондарь ВалерийМатвиенко НиколайМихайличенко БогданСтепаненко Тарас 54' (Сикан Даниил ( 54') Зубков Александр 63' (Петряк Иван ( 63') Бондаренко Артём  20' 54' (Назарина Егор ( 54') Судаков Георгий  81'Крыськив Дмитрий 46' (Джурасек Невен ( 46') Траоре Лассина 54' (Келси Кевин ( 54')
Запасные: Фарина МарьянТопалов ДмитрийШевченко АлексейОчеретько ОлегЛукас ТэйлорРакицкий ЯрославПятов Андрей
16 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Шахтёр Донецк
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Комментарии (1)
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InterSan
16 Марта 2023 в 23:15
Весна имени 7 мячей. Заговор какой-то. Слишком много команд лихорадит. Может ЧМ так повлиял?
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