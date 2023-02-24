Тренер «Шахтёра»: «Снимаю кепку перед игроками - огромный им респект»

Наставник «Шахтёра» Игор Йовичевич высказался о выходе своей команды в 1/8 финала Лиги Европы по итогам противостояния с французским «Ренном».

«Знали, что матч с «Ренном» будет тяжелым, но проявили терпение и характер. Я снимаю кепку перед игроками - огромный им респект. Получаю огромное удовольствие, когда вижу, как они сражаются!» - приводятся слова специалиста на официальном сайте украинского клуба.

«Шахтёр» прошел «Ренн» в серии послематчевых пенальти, ведь по сумме двух матчей счет был равным. Следующего соперника украинский клуб узнает во время жеребьевки, которая запланирована на пятницу, 24 февраля.