«Спортинг», «Севилья» и «Лацио» пробились в 1/8 финала

В еврокубках определились ещё некоторые участники 1/8 финала. После домашней ничьей с «Митьюлландом» «Спортинг» из Лиссабона все же добился своего - 4:0. Дубль на счету Поте. Португальцам помогло удаление у соперника на 38-й минуте.

ПСВ на протяжении 90 минут пытался отыграть три гола у «Севильи» и под конец едва не решил задачу. Люк де Йонг отличился на 77-й минуте, а Фабио Силва - удвоил счет на 90-й, но все же только 2:0, а этого мало.

«ЧФР Клуж» играл против «Лацио» после выездной неудачи (0:1) и сегодня снова не смог поразить ворота итальянского соперника, что привело к вылету румын из еврокубков.