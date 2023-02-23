«Спортинг», «Севилья» и «Лацио» пробились в 1/8 финала

В еврокубках определились ещё некоторые участники 1/8 финала. После домашней ничьей с «Митьюлландом» «Спортинг» из Лиссабона все же добился своего - 4:0. Дубль на счету Поте. Португальцам помогло удаление у соперника на 38-й минуте.
ПСВ на протяжении 90 минут пытался отыграть три гола у «Севильи» и под конец едва не решил задачу. Люк де Йонг отличился на 77-й минуте, а Фабио Силва - удвоил счет на 90-й, но все же только 2:0, а этого мало.
«ЧФР Клуж» играл против «Лацио» после выездной неудачи (0:1) и сегодня снова не смог поразить ворота итальянского соперника, что привело к вылету румын из еврокубков.
Протокол игры
|21'Коатес Себастьян (0:1)
|50'Поте (0:2)
|77'Поте (0:3)
|85'Гартенманн Стефан (0:4)
Лоссль Йонас•Андерссон Йоэль72' (Тюкосен Мадс (72') •Далсгор Хенрик•Гартенманн Стефан•Паулиньо VI 36'• 38'Гигович Армин• 90'Серенсен Оливер46' (Ашур Имам (46') • 74'Олссон Кристоффер•Исаксен Густав79' (Фредерик Хейсельберг (79') •Сельмани Астрит46' (Чилуфя Эдвард (46') •Бисков Вальдемар46' (Бак Виктор (46')
Адан Антонио•Сен-Жюст Джеремая•Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу•Эсгаю Рикарду 34'46' (Бельерин Эктор (46') •Морита Хидемаса53' (Фернандеш Матеуш (53') •Угарте Мануэль 74'77' (Танлонго Матео (77') •Артур Гомес VIII65' (Тринкан Франсишку (65') •Эдвардс Маркус65' (Сантуш Нуну II (65') •Паулинью Жуан•Поте
23 февраля. Стадион "МСХ Арена" (Эрнинг).
Протокол игры
|(1:0) Де Йонг Люк 77'
|(2:0) Силва Фабио 90'
Бенитес Вальтер • Мвене Филлипп • 84'Рамальо Андре • Брэнтуэйт Джерред • Ван Анхольт Патрик 62' ( Жуниор Мауро ( 62') • Тиль Гус • Веерман Йоэй • Гутьеррес Эрик 62' ( Силва Фабио ( 62') • Бакайоко Жоан • Де Йонг Люк • Симонс Хави 90'
Запасные: Дроммел Йоэл • Ватерман Бой • Ван Дайвен Джейсон • Сайбари Исмаэль • Тезе Джордан • Обиспо Армандо • Боскальи Оливье • Ледесма Ричард • Селт Йенсон • Сангаре Ибрахим
Дмитрович Марко • 82'Ньянзу Танги • 79'Фернандо Режес • Теллес Алекс • Навас Хесус 79' ( Монтьель Гонсало ( 79') • Акунья Маркос • 33'Хордан Хоан • Ракитич Иван • Торрес Оливер 68' ( Сусо Хесус ( 68') • Хиль Бриан 86' ( Мир Рафа ( 86' ) • 90'Эн-Несири Юссеф 69' ( Окампос Лукас ( 69')
Запасные: Флорес Альберто • Ормиго Диего • Буэно Ману • Альварес Карлос
23 февраля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
Протокол игры
Скуффет Симоне • Маня Кристьян 84' ( Петрила Клаудиу ( 84') • Колингер Денис • Бурка Андрей • Камора Мауру • Дяк Чиприан 55' 78' ( Хобан Овидиу ( 78') • Цвек Ловро • 59'Мухар Карло 36' • 77'Красники Эрмал 84' ( Йебоа Эммануэль ( 84') • Малеле Сефас 70' ( Бирлигея Даниэль ( 70') • Янга Рангело 84' ( Браун Кристофер ( 84')
Запасные: Гал Рарес • Цэру Богдан • Фика Алин • Бэлгрэдян Кристиан • Бордеяну Михай
Максимиану Луиш • Лаццари Мануэль • Хила Марио • Казале Николо • 14'Хюсай Эльсейд • Башич Тома • Весино Матиас • Альберто Луис 76' ( Катальди Данило ( 76') • Ромеро Лука 66' ( Канчельери Маттео ( 66') • Иммобиле Чиро • 37'Андерсон Фелипе
Запасные: Марушич Адам • Бертини Марко • Пеллегрини Лука • Антонио Маркос • Флориани Романо • Проведель Иван
23 февраля. Стадион "Константин Рэдулеску".
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