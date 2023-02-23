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Лига Европы

«Спортинг», «Севилья» и «Лацио» пробились в 1/8 финала

23 Февраля 2023 • 22:54 Комментировать
Митьюлланд
0:4
Спортинг Л
окончен

В еврокубках определились ещё некоторые участники 1/8 финала. После домашней ничьей с «Митьюлландом» «Спортинг» из Лиссабона все же добился своего - 4:0. Дубль на счету Поте. Португальцам помогло удаление у соперника на 38-й минуте.

ПСВ на протяжении 90 минут пытался отыграть три гола у «Севильи» и под конец едва не решил задачу. Люк де Йонг отличился на 77-й минуте, а Фабио Силва - удвоил счет на 90-й, но все же только 2:0, а этого мало.

«ЧФР Клуж» играл против «Лацио» после выездной неудачи (0:1) и сегодня снова не смог поразить ворота итальянского соперника, что привело к вылету румын из еврокубков.

Протокол игры  
Митьюлланд0:4Спортинг Л
  21'Коатес Себастьян (0:1)
  50'Поте (0:2)
  77'Поте (0:3)
  85'Гартенманн Стефан (0:4)
Лоссль ЙонасАндерссон Йоэль 72' (Тюкосен Мадс ( 72') Далсгор ХенрикГартенманн СтефанПаулиньо VI  36'  38'Гигович Армин  90'Серенсен Оливер 46' (Ашур Имам ( 46'  74') Олссон КристофферИсаксен Густав 79' (Фредерик Хейсельберг ( 79') Сельмани Астрит 46' (Чилуфя Эдвард ( 46') Бисков Вальдемар 46' (Бак Виктор ( 46')
Запасные: Угбо МаркШарлесОлафссон Элиас-РафнЖуниньоСимсир АральТексель Понтус
Адан АнтониоСен-Жюст ДжеремаяКоатес СебастьянИнасиу ГонсалуЭсгаю Рикарду  34' 46' (Бельерин Эктор ( 46') Морита Хидемаса 53' (Фернандеш Матеуш ( 53') Угарте Мануэль  74' 77' (Танлонго Матео ( 77') Артур Гомес VIII 65' (Тринкан Франсишку ( 65') Эдвардс Маркус 65' (Сантуш Нуну II ( 65') Паулинью ЖуанПоте
Запасные: Диоманде УсманЧермити ЮссефКабрал ЖованеИзраэль ФранкоНету ЛуишИссааку ФатавуМатеус Рейс
23 февраля. Стадион "МСХ Арена" (Эрнинг).
Протокол игры 
ПСВ2:0Севилья
(1:0) Де Йонг Люк 77'  
(2:0) Силва Фабио 90'  
Бенитес Вальтер  Мвене Филлипп   84'  Рамальо Андре  Брэнтуэйт Джерред  Ван Анхольт Патрик   62' (Жуниор Мауро (   62' Тиль Гус  Веерман Йоэй  Гутьеррес Эрик   62' (Силва Фабио (   62' Бакайоко Жоан  Де Йонг Люк  Симонс Хави   90'
Запасные: Дроммел Йоэл  Ватерман Бой  Ван Дайвен Джейсон  Сайбари Исмаэль  Тезе Джордан  Обиспо Армандо  Боскальи Оливье  Ледесма Ричард  Селт Йенсон  Сангаре Ибрахим
Дмитрович Марко   82'  Ньянзу Танги   79'  Фернандо Режес  Теллес Алекс  Навас Хесус   79' (Монтьель Гонсало (   79' Акунья Маркос   33'  Хордан Хоан  Ракитич Иван  Торрес Оливер   68' (Сусо Хесус (   68' Хиль Бриан   86' (Мир Рафа (   86'   90' Эн-Несири Юссеф   69' (Окампос Лукас (   69')
Запасные: Флорес Альберто  Ормиго Диего  Буэно Ману  Альварес Карлос
 23 февраля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
Протокол игры 
ЧФР Клуж0:0Лацио
Скуффет Симоне  Маня Кристьян   84' (Петрила Клаудиу (   84' Колингер Денис  Бурка Андрей  Камора Мауру  Дяк Чиприан   55'   78' (Хобан Овидиу (   78' Цвек Ловро   59'  Мухар Карло   36'   77'  Красники Эрмал   84' (Йебоа Эммануэль (   84' Малеле Сефас   70' (Бирлигея Даниэль (   70' Янга Рангело   84' (Браун Кристофер (   84')
Запасные: Гал Рарес  Цэру Богдан  Фика Алин  Бэлгрэдян Кристиан  Бордеяну Михай
Максимиану Луиш  Лаццари Мануэль  Хила Марио  Казале Николо   14'  Хюсай Эльсейд  Башич Тома  Весино Матиас  Альберто Луис   76' (Катальди Данило (   76' Ромеро Лука   66' (Канчельери Маттео (   66' Иммобиле Чиро   37'  Андерсон Фелипе
Запасные: Марушич Адам  Бертини Марко  Пеллегрини Лука  Антонио Маркос  Флориани Романо  Проведель Иван
 23 февраля. Стадион "Константин Рэдулеску".

 

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Лацио Севилья Спортинг Лиссабон
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