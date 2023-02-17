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Лига Европы

«Севилья» устроила ПСВ разгром

17 Февраля 2023 • 01:07 Комментировать
Севилья
3:0
ПСВ
окончен

В четверг в еврокубках лишь два матча подошли к концу при разгромном счёте на табло. «Фиорентина» победила в споре с «Брагой» (4:0), а «Севилья» в Лиге Европы дома одолела ПСВ, еще раз доказав, что является серьезнейшим бойцом на международной арене, что бы не происходило в Ла Лиге. Все голы в ворота гостей случились на стыке таймов в 10-минутном интервале. Юссеф Эн-Несири «забил в раздевалку», а Лукас Окампос и Неманья Гудель отличились сразу после перерыва - 3:0.

Протокол игры  
Севилья3:0ПСВ
(1:0) Эн-Несири Юссеф45'  
(2:0) Окампос Лукас50'  
(3:0) Гудель Неманья55'  
Буну ЯссинНьянзу ТангиБаде Луак 17' (Фернандо Режес ( 17') Гудель Неманья  59'Навас ХесусАкунья Маркос 70' (Монтьель Гонсало ( 70') Торрес Оливер 70' (Ламела Эрик ( 70'  89') Хордан ХоанРакитич ИванХиль Бриан 46' (Окампос Лукас ( 46') Эн-Несири Юссеф 62' (Сусо Хесус ( 62')
Запасные: Дмитрович МаркоФлорес АльбертоТеллес АлексМир Рафа
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 90' (Обиспо Армандо ( 90') Брэнтуэйт ДжерредВан Анхольт Патрик 74' (Жуниор Мауро ( 74') Тиль Гус 62' (Азар Торган ( 62') Сангаре ИбрахимВеерман ЙоэйСайбари Исмаэль 90' (Мвене Филлипп ( 90') Де Йонг Люк 62' (Силва Фабио ( 62') Симонс Хави
Запасные: Ван де Блак ЭммануэлДроммел ЙоэлВатерман БойБоскальи ОливьеТилеманс МатейсБакайоко ЖоанНассо Мохамед
16 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСВ
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