«Севилья» устроила ПСВ разгром

В четверг в еврокубках лишь два матча подошли к концу при разгромном счёте на табло. «Фиорентина» победила в споре с «Брагой» (4:0), а «Севилья» в Лиге Европы дома одолела ПСВ, еще раз доказав, что является серьезнейшим бойцом на международной арене, что бы не происходило в Ла Лиге. Все голы в ворота гостей случились на стыке таймов в 10-минутном интервале. Юссеф Эн-Несири «забил в раздевалку», а Лукас Окампос и Неманья Гудель отличились сразу после перерыва - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Эн-Несири Юссеф45'
|(2:0) Окампос Лукас50'
|(3:0) Гудель Неманья55'
Буну Яссин•Ньянзу Танги•Баде Луак17' (Фернандо Режес (17') •Гудель Неманья• 59'Навас Хесус•Акунья Маркос70' (Монтьель Гонсало (70') •Торрес Оливер70' (Ламела Эрик (70') • 89'Хордан Хоан•Ракитич Иван•Хиль Бриан46' (Окампос Лукас (46') •Эн-Несири Юссеф62' (Сусо Хесус (62')
Запасные: Дмитрович Марко•Флорес Альберто•Теллес Алекс•Мир Рафа
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре90' (Обиспо Армандо (90') •Брэнтуэйт Джерред•Ван Анхольт Патрик74' (Жуниор Мауро (74') •Тиль Гус62' (Азар Торган (62') •Сангаре Ибрахим•Веерман Йоэй•Сайбари Исмаэль90' (Мвене Филлипп (90') •Де Йонг Люк62' (Силва Фабио (62') •Симонс Хави
16 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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