«Севилья» устроила ПСВ разгром

В четверг в еврокубках лишь два матча подошли к концу при разгромном счёте на табло. «Фиорентина» победила в споре с «Брагой» (4:0), а «Севилья» в Лиге Европы дома одолела ПСВ, еще раз доказав, что является серьезнейшим бойцом на международной арене, что бы не происходило в Ла Лиге. Все голы в ворота гостей случились на стыке таймов в 10-минутном интервале. Юссеф Эн-Несири «забил в раздевалку», а Лукас Окампос и Неманья Гудель отличились сразу после перерыва - 3:0.