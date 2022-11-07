Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Недвед высказался после жеребьёвки Лиги Европы – «Ювентусу» достался «Нант»

07 Ноября 2022 • 16:58 Комментировать

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед дал комментарий после жеребьёвки стыкового раунда Лиги Европы. Туринскому клубу предстоит встретиться с «Нантом».

«Эти матчи будут проходить уже в 2023 году. У нас будет время, чтобы хорошо подготовиться. Это время поможет и нам, и «Нанту», - высказался Недвед.

Также чех дал комментарий насчёт последнего результата команды.

«В последней игре [победа над «Интером» 2:0] мы хорошо справились, не пропустили. У нас слишком много травмированных, но те, кто был на поле, показал себя хорошо. Форс-мажоры нам в чём-то помогают, потому что молодые игроки получают игровое время», - сказал Недвед Sky Sports Italia.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Павел Недвед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
17:51 · Лига Европы
​Хави высказался о Роналду
16:58 · Лига Европы
​Недвед высказался после жеребьёвки Лиги Европы – «Ювентусу» достался «Нант»
16:53 · Лига Европы
​Канчельскис поделился ожиданиями от дуэли «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»
05 Ноября
00:37 · Лига Европы
Игрок «Фенербахче» установил рекорд европейского футбола
04 Ноября
21:25 · Лига Европы
Педри и Сака – самые дорогие игроки Лиги Европы, Роналду – вне топ-50 2
20:28 · Лига Европы
В «Спортинге» не хотят играть против Роналду в Лиге Европы 2
19:56 · Лига Европы
Черчесов — о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы: Это только начало
15:06 · Лига Европы
​«Ференцварош» Черчесова умудрился занять первое место в группе ЛЕ с отрицательной разницей голов
13:59 · Лига Европы
​Тен Хаг объяснил выход Магуайра в нападение 4
12:48 · Лига Европы
Дзаньоло подвёл итоги матча «Рома» - «Лудогорец»
11:59 · Лига Европы
​Роналду получил низкую оценку за матч в Испании 13
11:47 · Лига Европы
Головин прокомментировал выход «Монако» в плей-офф ЛЕ
10:25 · Лига Европы
«Спасибо, кумир»: Гарначо обратился к Роналду 1
09:30 · Лига Европы
Салаи высказался о победе над киевским «Динамо»
09:22 · Лига Европы
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Все новости
Рекомендуем