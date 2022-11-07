​Недвед высказался после жеребьёвки Лиги Европы – «Ювентусу» достался «Нант»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед дал комментарий после жеребьёвки стыкового раунда Лиги Европы. Туринскому клубу предстоит встретиться с «Нантом».

«Эти матчи будут проходить уже в 2023 году. У нас будет время, чтобы хорошо подготовиться. Это время поможет и нам, и «Нанту», - высказался Недвед.

Также чех дал комментарий насчёт последнего результата команды.

«В последней игре [победа над «Интером» 2:0] мы хорошо справились, не пропустили. У нас слишком много травмированных, но те, кто был на поле, показал себя хорошо. Форс-мажоры нам в чём-то помогают, потому что молодые игроки получают игровое время», - сказал Недвед Sky Sports Italia.