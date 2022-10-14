Каналес прокомментировал досрочный выход «Бетиса» в плей-офф ЛЕ

Хавбек испанского «Бетиса» Серхио Каналес прокомментировал результат вчерашнего поединка против «Ромы» (1:1) в четвертом туре группового раунда Лиги Европы УЕФА.

«В команде все рады, ведь мы досрочно вышли в плей-офф ЛЕ. Даже не предполагали, что так выйдет. «Бетис» отлично действовал в первом тайме, а во втором игра не пошла. Но не стоит забывать, какой нам противостоял соперник. Нам было непросто, но мы смогли добиться результата», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

После четырех сыгранных туров севильская команда набрала десять баллов и занимает первое место в квартете С.