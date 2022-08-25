Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Днепр-1» не смог взять реванш у АЕКа и был разгромлен

 
25 Августа 2022 • 20:55 Комментировать
АЕК Ларнака
3:0
Днепр-1
окончен

После первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы (1:2) «Днепр-1» имел не так много шансов на итоговый успех в споре с АЕКом. Украинцы превзошли соперника в контроле мяча и количестве ударов по воротам, вот только киприоты все мячи, летящие в створ, превратили в голы.

Адам Дьюрчо раскачал защитника и ударом с рикошетом открыл счет. Не без помощи отскоков был забит и второй гол (Рафаэл Лопеш). Точку в контратаке поставил Никос Энглезу - 3:0.

Протокол игры  
АЕК Ларнака3:0Днепр-1
(1:0) Дьюрчо Адам21'  
(2:0) Лопеш Рафаэл45'  
(3:0) Энглезу Никос78'  
Пирич КенанРосалес РобертоМиличевич ХрвоеМикель ГонсалесЭнглезу Никос 87' (Бруну Гама ( 87') Ойер СанхурхоГуставу Луиш  61'Фараж Имад 74' (Мамас Рафаил ( 74') Альтман Омри 74' (Гарсия Анхель ( 74'  90') Дьюрчо Адам 83' (Giorgos Naoum ( 83') Лопеш Рафаэл  74' 73' (Victor Olatunji ( 73')
Запасные: Henry Bates AndreouКасас ИсмаэльJose RomoТумбас ЙоакеймКипрос Христофору
Max WalefГромов Артём 70' (Когут Игорь ( 70') Сваток АлександрЛогинов Сергей  14'Gabriel Dal Toe BusanelloБланко ДомингоБабенко Руслан  42'Гуцуляк Алексей 58' (Назаренко Александр ( 58') Пихалёнок АлександрТанчик ВладимирДовбик Артём
Запасные: Юрчук ВалерийРыбак Владислав
25 августа. Стадион "АЕК Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
АЕК Ларнака Днепр-1
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после доп. времени Жальгирис 3:3 Лудогорец
окончен АЕК Ларнака 3:0 Днепр-1
окончен Силькеборг 1:1 ХИК
Идет 80 минута Омония 2:0 Гент 4.80 4.00 1.70
Идет 80 минута Шериф 0:0 Пюник
Идет 79 минута Фенербахче 3:1 Аустрия Вена 1.40 4.90 7.60
Идет 78 минута Сивасспор 0:1 Мальмё 2.70 3.45 2.60
25.08  22:00 Шемрок Роверс ... Ференцварош 3.55 3.55 2.07
25.08  22:00 Хартс ... Цюрих
25.08  22:00 Олимпиакос ... Аполлон
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
21:30 · Лига Европы
«Шэмрок Роверс» - «Ференцварош»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:55 · Лига Европы
«Днепр-1» не смог взять реванш у АЕКа и был разгромлен
19:30 · Лига Европы
«Шериф» - «Пюник»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:48 · Лига Европы
АЕК Ларнака - «Днепр-1»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19 Августа
06:35 · Лига Европы
Черчесов проанализировал разгромную победу «Ференцвароша» в Лиге Европы
18 Августа
22:56 · Лига Европы
«Днепр-1» проиграл первый матч в 2022 году
22:06 · Лига Европы
«Пюник» и «Шериф» провели матч без моментов и с одним ударом в створ
21:29 · Лига Европы
«Ференцварош» растерзал оборону «Шемрок Роверс» и фактически вышел в групповой раунд
20:30 · Лига Европы
«Днепр-1» - АЕК Ларнака: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
19:30 · Лига Европы
«Пюник» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:00 · Лига Европы
«Ференцварош» - «Шемрок Роверс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
09:58 · Лига Европы
Черчесов: «Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, знаю ли я об этом»
17 Августа
12:08 · Лига Европы
«Гент» - «Омония»: прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы
11:54 · Лига Европы
«Цюрих» - «Хартс»: прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы
11:45 · Лига Европы
«Мальмё» - «Сивасспор»: прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы
Все новости
Рекомендуем