«Днепр-1» не смог взять реванш у АЕКа и был разгромлен

После первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы (1:2) «Днепр-1» имел не так много шансов на итоговый успех в споре с АЕКом. Украинцы превзошли соперника в контроле мяча и количестве ударов по воротам, вот только киприоты все мячи, летящие в створ, превратили в голы.
Адам Дьюрчо раскачал защитника и ударом с рикошетом открыл счет. Не без помощи отскоков был забит и второй гол (Рафаэл Лопеш). Точку в контратаке поставил Никос Энглезу - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Дьюрчо Адам21'
|(2:0) Лопеш Рафаэл45'
|(3:0) Энглезу Никос78'
Пирич Кенан•Росалес Роберто•Миличевич Хрвое•Микель Гонсалес•Энглезу Никос87' (Бруну Гама (87') •Ойер Санхурхо•Густаву Луиш• 61'Фараж Имад74' (Мамас Рафаил (74') •Альтман Омри74' (Гарсия Анхель (74') • 90'Дьюрчо Адам83' (Giorgos Naoum (83') •Лопеш Рафаэл 74'73' (Victor Olatunji (73')
25 августа. Стадион "АЕК Арена".
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