«Днепр-1» не смог взять реванш у АЕКа и был разгромлен

После первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы (1:2) «Днепр-1» имел не так много шансов на итоговый успех в споре с АЕКом. Украинцы превзошли соперника в контроле мяча и количестве ударов по воротам, вот только киприоты все мячи, летящие в створ, превратили в голы.

Адам Дьюрчо раскачал защитника и ударом с рикошетом открыл счет. Не без помощи отскоков был забит и второй гол (Рафаэл Лопеш). Точку в контратаке поставил Никос Энглезу - 3:0.