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Лига Европы

Моуринью стал первым тренером, который выиграл все четыре еврокубковых турнира

26 Мая 2022 • 00:05 Комментировать

В финальном матче Лиги конференций «Рома» выиграла «Фейноорд» со счётом 1:0. Встреча проходила в столице Албании (Тиране).

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал первым в истории специалистом, который выиграл все четыре еврокубка со своими командами.

Напомним, в 2003 году он привёл «Порту» к победе в Кубке УЕФА, в следующем сезоне он с той же командой взял Лигу чемпионов. Отметим, в сезоне-2009/10 он и с «Интером» также побеждал в Лиге чемпионов.

В сезоне-2016/17 Моуринью привёл «Манчестер Юнайтед» к победе в Лиге Европы. И в финале нового европейского турнира Лиги конференций он стал чемпионом с «Ромой».

Таким образом, 59-летний тренер вошёл в историю, став единственным, кто выигрывал все четыре разных еврокубка со своими командами.


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Евро-Футбол.Ру,
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