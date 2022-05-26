Моуринью стал первым тренером, который выиграл все четыре еврокубковых турнира

В финальном матче Лиги конференций «Рома» выиграла «Фейноорд» со счётом 1:0. Встреча проходила в столице Албании (Тиране).

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал первым в истории специалистом, который выиграл все четыре еврокубка со своими командами.

Напомним, в 2003 году он привёл «Порту» к победе в Кубке УЕФА, в следующем сезоне он с той же командой взял Лигу чемпионов. Отметим, в сезоне-2009/10 он и с «Интером» также побеждал в Лиге чемпионов.

В сезоне-2016/17 Моуринью привёл «Манчестер Юнайтед» к победе в Лиге Европы. И в финале нового европейского турнира Лиги конференций он стал чемпионом с «Ромой».

Таким образом, 59-летний тренер вошёл в историю, став единственным, кто выигрывал все четыре разных еврокубка со своими командами.