Суперкубок УЕФА-2023 пройдёт не в Казани

УЕФА планирует перенести розыгрыш Суперкубка из Казани в другой город.

Ранее УЕФА лишил Санкт-Петербург прав на проведение финала Лиги чемпионов в этом сезоне, теперь он будет проходить в Париже на «Стад де Франс».

ESPN сообщает, что Казань ждет та же участь. УЕФА рассматривает альтернативные места для проведения Суперкубка 2023 года, но пока город Казань по-прежнему планирует провести матч, права на который он получил еще в 2020 году.

Розыгрыш Суперкубка 2022 года пройдет на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки в Финляндии 10 августа. Немецкий «Айнтрахт» ждет победителя финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».