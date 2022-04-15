Три экс-игрока «Спартака» вышли в полуфиналы еврокубков

Сразу три бывших футболиста московского «Спартака» сумели выйти в полуфиналы еврокубков.

Чешский полузащитник Алекс Крал в составе лондонского «Вест Хэма» сумел выйти в полуфинал Лиги Европы, где «молотобойцы» встретятся с немецким «Айнтрахтом». Два голландских полузащитника, а именно Гус Тиль и Йоррит Хендрикс вместе с «Фейеноордом» сумели пробить в полуфинал Лиги конференций.

Напомним, что все три футболиста всё ещё принадлежат «Спартаку» и выступают за свои нынешние команды на правах арендного соглашения.