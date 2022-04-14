Поульсен надеется, что «Лейпциг» выйдет в финал Лиги Европы

Датский нападающий «Лейпцига» Юссуф Поульсен в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что немецкий клуб сможет выйти в финал Лиги Европы.

Поульсен сказал, что до этого он крайне редко играл в матчах такого высокого уровня. Датский форвард отметил, что было бы здорово, если бы «быки» сумели пробиться в финал Лиги Европы, но для этого нужно сильно постараться.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги Европы «Лейпциг» играет с «Аталантой». В первом матче была зафиксирована боевая ничья со счётом 1:1.