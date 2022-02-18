Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига Европы

Щербаченко: «Зенит» пошёл по пути «Шахтёра», но в обороне у него кошмар» эксклюзив

18 Февраля 2022 • 15:38 Комментировать

Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление петербургского «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса» (2:3).

- «Зенит» в еврокубковых матчах иногда выдаёт очень мощные отрезки в том, что касается игры впереди: он здорово комбинирует, бразильцы проявляют классные индивидуальные действия. Но это соседствует с безобразной игрой в обороне, где много ляпов, тактических огрехов, проигрыша борьбы, недосмотра за соперниками в штрафной.

Питерцы допускают в обороне немало спонтанных действий, а ведь она должна быть вышколена, все защитники должны знать манёвры свои и партнёров. Кардинальных изменений по сравнению с прошлым годом в игре «Зенита» не произошло. Единственное, не хватало Азмуна для усиления атаки во втором тайме.

«Зенит» с кучей бразильцев сейчас похож по модели развития на донецкий «Шахтёр». Но чем «Шахтёр» отличался ещё в лучшие времена? Украинские футболисты были в нём в основном оборонительного плана, в том числе молодой Ракицкий.

Они действовали самоотверженно, не допускали ляпов, выигрывали борьбу верховую и низовую, тогда как бразильцы творили в атаке. «Зенит» сейчас пошёл вроде как по этому пути, но у него нет квалифицированных и стойких российских защитников, сзади всё равно кошмар.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Шахтёр Донецк Лига Европы Фёдор Щербаченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Февраля
15:38 · Лига Европы
Директор «Боруссии» о поражении «Рейнджерс»: «У меня всё ещё нет слов»
15:22 · Лига Европы
Дзюба: «Надеемся, в ответном матче сможем победить»
14:51 · Лига Европы
Канделаки о матче «Зенит» – «Бетис»: «Третьей команде Испании было ох как боязно» 2
13:43 · Лига Европы
Уткин: «Зенит» провалил игру, неприлично пропускать три мяча дома»
13:32 · Лига Европы
Дзюба поднялся в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках
11:37 · Лига Европы
Семшов: «Шансы «Зенита» пройти «Бетис» не изменились» 4
11:01 · Лига Европы
Селюк: «Зениту» надо менять защиту, три пропущенных мяча дома - это катастрофа» 3
10:24 · Лига Европы
Никифоров: «Зенит» проиграл «Бетису» в первые 20 минут»
09:42 · Лига Европы
Бубнов: «Зенит» мог победить «Бетис», если бы не дурацкие ошибки» 1
08:37 · Лига Европы
Дмитрий Черышев: «У «Зенита» есть шансы победить «Бетис» 1
08:31 · Лига Европы
Тренер «Браги»: «В противостоянии с «Шерифом» ещё ничего не решено»
08:25 · Лига Европы
Зелински: «Забить гол на «Камп Ноу» - это невероятно» 1
08:12 · Лига Европы
Родригес, забивший «Зениту», претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
06:01 · Лига Европы
Сарри: «Вся борьба впереди»
05:22 · Лига Европы
Гасперини: «Это было нелегко»
Все новости
Рекомендуем