Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление петербургского «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса» (2:3).

- «Зенит» в еврокубковых матчах иногда выдаёт очень мощные отрезки в том, что касается игры впереди: он здорово комбинирует, бразильцы проявляют классные индивидуальные действия. Но это соседствует с безобразной игрой в обороне, где много ляпов, тактических огрехов, проигрыша борьбы, недосмотра за соперниками в штрафной.

Питерцы допускают в обороне немало спонтанных действий, а ведь она должна быть вышколена, все защитники должны знать манёвры свои и партнёров. Кардинальных изменений по сравнению с прошлым годом в игре «Зенита» не произошло. Единственное, не хватало Азмуна для усиления атаки во втором тайме.

«Зенит» с кучей бразильцев сейчас похож по модели развития на донецкий «Шахтёр». Но чем «Шахтёр» отличался ещё в лучшие времена? Украинские футболисты были в нём в основном оборонительного плана, в том числе молодой Ракицкий.

Они действовали самоотверженно, не допускали ляпов, выигрывали борьбу верховую и низовую, тогда как бразильцы творили в атаке. «Зенит» сейчас пошёл вроде как по этому пути, но у него нет квалифицированных и стойких российских защитников, сзади всё равно кошмар.