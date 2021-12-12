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Лига Европы

​«Зенит» узнает соперника, «Спартак» - нет: жеребьёвка Лиги Европы

12 Декабря 2021 • 20:01 Комментировать

В понедельник в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка первой стадии плей-офф Лиги Европы. «Зенит» узнает имя своего соперника, а вот «Спартак» пока нет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям о деталях грядущей церемонии.

Особенности нового формата

Знаете ли вы, что формат Лиги Европы изменился? Да-да, из-за введения Лиги конференций во втором по престижности еврокубковом турнире больше нет 1/16 финала. Есть 1/8 финала, куда уже попали победители групп. Предшествовать этой стадии будут так называемые стыковые матчи. В этих стыковых матчах команды, занявшие на групповой стадии вторые места, сыграют против команд, которые понизились из Лиги чемпионов, заняв там третьи места в квартетах.

В понедельник пройдёт жеребьёвка именно стыковых матчей, а жеребьёвка 1/8 финала состоится уже в конце февраля. Так что «Зенит» своего соперника узнает очень скоро, а «Спартак» - только в конце зимы. Едва ли «красно-белые» огорчены на этот счёт – всё-таки они уже в 1/8, а «Зениту» предстоит бороться за билет туда.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка стыковых игр Лиги Европы пройдёт в понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне. Мероприятие стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за ним во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Посев команд

Как мы уже сказали, в стыковых играх выступят вторые места групп Лиги Европы и третьи места групп Лиги чемпионов. Первые буду сеяными, а вторые – несеяными. Таким образом, соперником «Зенита» будет одна из команд, финишировавшая на групповой стадии Лиги Европы второй. На «Барселону» и «Боруссию» питерцы попасть пока не могут. 

Сеяные Несеяные
Бетис Аталанта
Брага Барселона
Динамо Загреб Боруссия Д
Лацио Зенит
Наполи Порту
Олимпиакос РБ Лейпциг
Реал Сосьедад Севилья
Рейнджерс Шериф

 

Процедура жеребьёвки

Процедура довольно простая. Каждую пару будет сформировывать сеяная команда и несеяная команда. При этом представители одной страны в стыковых матчах пересечься не могут. На «Зенит» это ограничение может повлиять лишь косвенно.

Варианты для «Зенита»

Конечно, «Зениту» хотелось бы получить соперника посъедобнее. Лучшими вариантами кажутся загребское «Динамо» и «Брага». «Олимпиакос» и «Глазго Рейнджерс» можно называть рабочими вариантами. А вот попасть на «Лацио», «Наполи», «Бетис» или «Реал Сосьедад» питерцам наверняка не хотелось бы. Хотя представители топовых лиг Европы нередко относятся к Лиге Европы не самым серьёзным образом.

Когда пройдут матчи

Первые матчи пройдут 17 февраля, а ответные – 24 февраля. В первых играх хозяевами будут несеяные команды, то есть «Зенит» 17 февраля будет играть на родной «Газпром Арене».

Кто уже вышел в 1/8 финала

По итогам стыковых игр будут разыграны восемь путёвок в 1/8 финала Лиги Европы. Первые восемь билетов получили победители групп – «Лион», «Монако», «Спартак», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер», «Вест Хэм». Жеребьёвка этой стадии пройдёт 25 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
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