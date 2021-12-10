Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выездную победу московского «Спартака» над варшавской «Легией» в шестом туре группового этапа Лиги Европы (1:0), благодаря которой «красно-белые» вышли в 1/8 финала этого турнира.

- Выигрыш еврокубковой группы – это уже достижение для российских клубов. А когда эта группа с «Наполи» и «Лестером» и ты набрал против них семь очков, то надо сказать, что «Спартак» – большой молодец. Но если бы Селихов не отразил на последних секундах пенальти, то у «красно-белых» было бы третье место, и анализ их выступления был бы совсем другой.

На этот раз анализ положительный. «Спартак» не должен будет играть в еврокубках в феврале, он стартует в плей-офф в марте. Это очень приятный сюрприз. Единственное, спартаковцы могли и должны были раньше закрывать счёт в Варшаве в свою пользу. Да, «Легия» не создавала много моментов, но при счёте 1:0 всё может решить один эпизод, как и получилось на самом деле.

То, что Селихов – очень хороший вратарь, было известно и раньше. Возможно, он главный творец выигрыша группы «Спартаком». С того времени, как он вышел на поле в гостевом матче с «Лестером, «Спартак» набрал семь очков. Селихов взял два пенальти, тащил удары в матче с «Наполи». Кроме того, все помнят его сэйв в конце игры с «Ливерпулем» в 2017 году. По-моему, «Спартак» должен и дальше рассчитывать на Селихова как на первого номера, и если бы он не отразил пенальти в ключевом моменте против «Легии», я бы всё равно так сказал.