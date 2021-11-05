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Лига Европы

Брага: «Спартак» парадоксален, и это будет чудо, если все три российских клуба пройдут в евровесну» эксклюзив

05 Ноября 2021 • 19:17 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил гостевые ничьи российских клубов в четвёртом туре Лиги Европы («Локомотив» поделил очки с «Галатасараем», а «Спартак» – с «Лестером»).

- Вчерашние результаты российских клубов оказались неплохими, но от них мало пользы, если ты проигрываешь дома «Легии» или «Галатасараю». Надеемся, как минимум одна команда из России выйдет в евровесну. В данный момент у всех трёх есть такие шансы, но будет чудо, если у всех это получился.

Для «Спартака» плюс, что после домашнего разгрома от «Лестера» (вести в счёте 2:0, но пропустить четыре и проиграть – это, по-моему, разгром) он понял свои ошибки и выступил в гостевом матче лучше. Я рад за Селихова. Можно сказать, в лучший момент своей карьеры он получил большую травму, однако он показал, что может играть на высоком уровне. Сэйв на последней минуте дома против «Ливерпуля» говорил сам за себя.

Что касается «Спартака», то он сам всё себе усложняет. Парадокс, что он дважды проиграл в родных стенах, в том числе «Легии», но набрал очки в двух матчах, которые изначально рассматривались как самые сложные, – в Италии и Англии. Напомню, что кроме «Спартака», никто до сих пор не выигрывал в этом сезоне у «Наполи». Поэтому «Спартак» трудно поддаётся анализу.

У России сохраняется очень большая проблема касательно коэффициентов УЕФА. Если в предыдущих двух сезонах была опасность потерять место в первой десятке, то в скором времени есть риск упасть на большее число позиций. В Лиге конференций сейчас набирают очки много разных стран, и это ещё хуже для России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Лига Европы Микаэль Брага
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