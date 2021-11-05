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Лига Европы

5 интересных вещей, которые мы узнали о «Спартаке» по матчу в Лестере

05 Ноября 2021 • 11:00 Комментировать (2)
Лестер
...
Легия
25.11 23:00

В четверг «Спартак» провёл тяжелейший матч в рамках Лиги Европы против «Лестера» и сумел отстоять ничью. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает несколько важных моментов в игре «красно-белых».

Селихов – теперь первый номер «Спартака»

После матча в Лестере можно с уверенностью говорить, что Александр Селихов вернул себе пост номер один в «Спартаке». После матча с «Ростовом» были сомнения, кто сыграет в Англии. Однако Руй Витория доверился Селихову, и тот сыграл как прежде. Вратарь был абсолютно спокоен и надёжен. Селихов без какой-либо паники забирал все мячи, которые летели в штрафную. Своей игрой он явно внушал уверенность партнёрам.

Решающим эпизодом матча стал пенальти в конце матча. Селихов выиграл психологическую битву у Варди и отбил пенальти. Теперь у Витории нет никаких причин менять вратаря. Селихов до зимы точно будет первым номером «Спартака», если, конечно, не случится какого-то форс-мажора.

«Спартак» умеет обороняться, но пока только количеством

Руй Витория явно ставил «Спартаку» задачу избежать очередного вороха пропущенных мячей. «Красно-белые» с этим справились. Впервые за долгое время соперники не создали ни одного момента за счёт длинных забросов. Можно сказать, что просто не было Рассказова, и некому было за спину закидывать мяч. Однако очевидно, что дело в другом.

«Спартак» в Лестере играл очень низко, постоянно стараясь держать за линией мяча восемь полевых футболистов. «Красно-белые» съели и Даку, и Ихеаначо, и даже Варди не помог. «Лестер», конечно, имел свои шансы забить, но это скорее было стечением обстоятельств. «Спартак» очень хорошо сыграл в обороне. Правда, обольщаться не стоит, Руй Витория этого добился количеством, отдав в жертву атаку.

Руй Витория прокачивает спартаковскую молодёжь

Когда летом пришёл Руй Витория, многие надеялись, что португальский специалист будет развивать спартаковскую молодёжь. Хотя он отработал всего несколько тяжёлых месяцев, результат уже заметен. Матч в Лестере здорово провели и Литвинов, и Игнатов. Первый стал самым пасующим игроком «Спартака», но особенно хотелось отметить его неуступчивость и уверенность в борьбе. Литвинов сыграл очень надёжно.

Что касается Игнатова, то он вообще проводит волшебную лично для себя Лигу Европы. К голу в Неаполе теперь он добавил результативную передачу в Лестере. По матчам в еврокубках в этом сезоне Игнатов начинает напоминать Егора Титова. Очень хочется, чтобы этот импульс сохранил и сам игрок, и чтобы тренерский штаб ему больше доверял.

Мозес – самый обученный игрок «Спартака»

Матч в Лестере в очередной раз доказал, что Виктор Мозес – это самый классный игрок в нынешнем «Спартаке». Когда нигериец хочет, он выдаёт потрясающие матчи. В Лестере Мозес делал всё. Он здорово играл в обороне, записав на свой счёт наибольшее количество отборов. Вдобавок к этому в нужный момент Мозес подключился и забил. Да, его неаккуратные действия привели к пенальти, но всё же он был лучшим игроком «Спартака».

Конечно, очень обидно, что такие перфомансы Мозес выдаёт редко и только в еврокубках. Если тренерский штаб сможет мотивировать нигерийца чаще играть на таком уровне, то у «Спартака» будет абсолютно звёздный игрок. Хотя, если слухи верны, и Мозес может вернуться в Англию к Антонио Конте, то в ближайшие месяцы он должен просто летать по полю.

Промес постарел

Сам факт того, что Промесу уже больше лет, чем во время чемпионского сезона, сомнений не вызывает. Однако в матче против «Лестера» это было особенно заметно. Руй Витория выставил довольно оборонительный состав на этот матч, сделав изначально ставку на Соболева и Промеса. Если россиянин должен был просто цепляться на длинные мячи, то задачей голландца по задумке тренера наверняка были рывки.

К сожалению, Промес с задачей абсолютно не справился. Он ни разу не убежал ни за счёт свободных зон, ни за счёт дриблинга. Матч в Англии, пожалуй, окончательно показал то, что уже давно было заметно. Промес больше не может делать результат за счёт своих проходов. Он потерял скорость, а без неё он не способен делать то, что умел ранее. Это не значит, что Промес не нужен «Спартаку». Просто тренерскому штабу надо искать ему новую роль.

Андрей Центров

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Reich83
05 Ноября 2021 в 11:50
У Промеса скорее всего была задача как можно реже терять мяч, а не бежать сломя голову с дриблингом. Это же не Россия, а Англия все-таки
Redwhite1959
05 Ноября 2021 в 11:31
Ребята - Центров и Терентьев - вы там на своём сайте договоритесь между собой как-нибудь по поводу одинаковости оценок игроков "Спартака" в этом матче! Андрей в этом обзоре хвалит Литвинова за прошедшую игру, Иван - ругает!)) Но в оценках Литвинова за игру я ПОЛНОСТЬЮ на стороне Центрова!
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