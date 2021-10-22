Геркус - о поражении «Локомотива»: Досадный результат

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги поединка с «Галатасараем» в Лиге Европы. Московский клуб уступил со счётом 0:1.

«Досадный результат, ведь могли выигрывать. К сожалению, ребятам просто не хватило сил, подвела реализация и короткая скамейка.

Фатих Терим очень грамотно сработал, браво. Отличный план на игру, хорошие замены. Он подстроился под «Локомотив», поэтому и выиграл. Такое случается, но все равно обидно», — цитирует Геркуса Sport24.

Единственный гол был забит на 82-й минуте встречи. Его автором стал Актюркоглу.