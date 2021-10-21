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Лига Европы

Орлов: Думаю, «Спартаку» пора прощаться с Руем Виторией

21 Октября 2021 • 20:28 Комментировать (3)

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру «Спартака» в поединке Лиги Европы с «Лестером». 20 октября английский клуб победил в Москве со счётом 4:3.

«Я не могу понять квалификацию тренера «Спартака». Посмотрите на защитников, особенно на Рассказова. Он стоит в своей штрафной при атаке соперника, а за его спиной стоит нападающий. Так не должно быть. Из-за этого они всё проиграли.

Как можно было поставить Рассказова? Дальше — перерыв. Ну ты ведёшь, видишь тактические ошибки этого парня. Ну пожалей его. Да выпусти любого другого защитника, который будет правильно располагаться в своей штрафной. если тренер этого не делает… А кто ещё может поменять?

Это элементарные вещи для тренерского искусства. Думаю, с этим португальцем «Спартаку» надо скорее прощаться», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в Петербурге.

В ближайшем поединке московский клуб в рамках чемпионата России сыграет в гостях с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов Руй Витория
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Комментарии (3)
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Zurukukkkk
21 Октября 2021 в 20:50
не,пацаны,дядька мощщно моском играить!!! а мужики- то не знають!!!
а хтой- то из тех самых хорреспондэнтов пользуецца этим бесзастенчивооооо...!)))
Diman777
21 Октября 2021 в 20:45
Все ж думают, что виновата кривоногость Рассказова и Федун оставивший тренера с игроками фнл. А вот оказывается кто виновник)
Lazarevs08
21 Октября 2021 в 20:33
Так приятно, что орлов думает. И все о Спартаке. То ему Жиго с Джикией мешают, то Руй. Нет чтобы о дзюбе с богданычем побеспокоиться)))) Все о великом клубе мозг кипит у него)))
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