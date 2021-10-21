Орлов: Думаю, «Спартаку» пора прощаться с Руем Виторией

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру «Спартака» в поединке Лиги Европы с «Лестером». 20 октября английский клуб победил в Москве со счётом 4:3.

«Я не могу понять квалификацию тренера «Спартака». Посмотрите на защитников, особенно на Рассказова. Он стоит в своей штрафной при атаке соперника, а за его спиной стоит нападающий. Так не должно быть. Из-за этого они всё проиграли.

Как можно было поставить Рассказова? Дальше — перерыв. Ну ты ведёшь, видишь тактические ошибки этого парня. Ну пожалей его. Да выпусти любого другого защитника, который будет правильно располагаться в своей штрафной. если тренер этого не делает… А кто ещё может поменять?

Это элементарные вещи для тренерского искусства. Думаю, с этим португальцем «Спартаку» надо скорее прощаться», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в Петербурге.

В ближайшем поединке московский клуб в рамках чемпионата России сыграет в гостях с «Зенитом».