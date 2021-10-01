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Лига Европы

Россия поднялась в рейтинге УЕФА, обогнав Шотландию

01 Октября 2021 • 08:28 Комментировать (2)

В четверг, 30 сентября, прошли поединки второго тура группового этапа Лиги Европы. По итогам еврокубковой недели Россия смогла улучшить свое положение в рейтинге УЕФА.

На этой неделе представители РПЛ отпраздновали две победы - «Зенит» в Лиге чемпионов разгромил шведский «Мальмё», а «Спартак» в Лиге Европы на выезде огорчил «Наполи» (3:2). Еще один российский клуб – «Локомотив» - потерпел поражение от «Лацио» со счетом 0:2.

Благодаря двум победам Россия поднялась на девятую строчку в таблице коэффициентов, обогнав Шотландию. В настоящий момент на счету россиян 31,682 очка, а у шотландцев в копилке 31,3 балла.

Добавим, что восьмой идет Австрия – 32,85 очка.

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Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Рейтинг Уефа
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
01 Октября 2021 в 10:37
Трубите во всех утюгах ,победа ,победа ,забыли написать ,что это благодаря Спартаку ,ведь мало ещё написали про красненьких ))) Ещё надо ,не стесняемся )))
Dimonorunov
01 Октября 2021 в 09:02
Сегодня праздник у ребят,ликует пионерия
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