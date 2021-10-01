Россия поднялась в рейтинге УЕФА, обогнав Шотландию

В четверг, 30 сентября, прошли поединки второго тура группового этапа Лиги Европы. По итогам еврокубковой недели Россия смогла улучшить свое положение в рейтинге УЕФА.

На этой неделе представители РПЛ отпраздновали две победы - «Зенит» в Лиге чемпионов разгромил шведский «Мальмё», а «Спартак» в Лиге Европы на выезде огорчил «Наполи» (3:2). Еще один российский клуб – «Локомотив» - потерпел поражение от «Лацио» со счетом 0:2.

Благодаря двум победам Россия поднялась на девятую строчку в таблице коэффициентов, обогнав Шотландию. В настоящий момент на счету россиян 31,682 очка, а у шотландцев в копилке 31,3 балла.

Добавим, что восьмой идет Австрия – 32,85 очка.