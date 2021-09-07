«Байер» заявил Лунёва на Лигу Европы

У российского новичка леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва будет возможность сыграть во втором по значимости еврокубке – Лиге Европы.

«Фармацевты» обнародовали на своём официальном сайте заявочный лист на групповой этап Лиги Европы. В списке Херардо Сеоане оказались 24 футболиста, среди которых нашлось место и летнему новобранцу клуба – россиянину Андрею Лунёву. Бывший голкипер «Зенита» заявлен под 40-м номером.

Отметим, что в одну группу с «аспириновыми» попали также «Ференцварош», «Селтик» и «Бетис». В первом матче группового раунда леверкузенцев ждёт домашний поединок против чемпионов Венгрии.