Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 127 Комментарии
Лига Европы

«Байер» заявил Лунёва на Лигу Европы

07 Сентября 2021 • 19:44 Комментировать
Байер Л
...
Ференцварош
1.27 5.80 11.00
16.09 19:45

У российского новичка леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва будет возможность сыграть во втором по значимости еврокубке – Лиге Европы.

«Фармацевты» обнародовали на своём официальном сайте заявочный лист на групповой этап Лиги Европы. В списке Херардо Сеоане оказались 24 футболиста, среди которых нашлось место и летнему новобранцу клуба – россиянину Андрею Лунёву. Бывший голкипер «Зенита» заявлен под 40-м номером.

Отметим, что в одну группу с «аспириновыми» попали также «Ференцварош», «Селтик» и «Бетис». В первом матче группового раунда леверкузенцев ждёт домашний поединок против чемпионов Венгрии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Байер Леверкузен Андрей Лунёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
19:44 · Лига Европы
«Байер» заявил Лунёва на Лигу Европы
06 Сентября
21:05 · Лига Европы
Черчесов: «Легия» - серьёзный соперник»
17:33 · Лига Европы
​Черчесов посетит матч «Спартака»
03 Сентября
17:13 · Лига Европы
«Спартак» опубликовал заявку на Лигу Европы
28 Августа
17:12 · Лига Европы
Бакаев назвал главных фаворитов Лиги Европы 1
00:51 · Лига Европы
​Газизов спрогнозировал результат «Спартака» в группе с «Наполи» и «Лестером»
27 Августа
22:11 · Лига Европы
Биджиев: «Российским клубам будет сложно выйти из групп из-за перегруженности» эксклюзив
22:08 · Лига Европы
Ташуев: «Легия» не слабее «Спартака», а «Локомотив» поборется с «Марселем» и «Лацио» эксклюзив
21:22 · Лига Европы
​Назван фаворит Лиги Европы 1
19:39 · Лига Европы
Щербаченко: «Перспективы «Спартака» в Лиге Европы туманные, но не безнадёжные» эксклюзив
19:15 · Лига Европы
Мойес поделился мнением о группе «Вест Хэма» в Лиге Европы
17:05 · Лига Европы
Червиченко – о группе «Спартака» в Лиге Европы: «Если объективно, то шансов нет» 1
15:56 · Лига Европы
Булыкин прокомментировал шансы российских клубов в Лиге Европы 1
15:45 · Лига Европы
Спаллетти – о жеребьевке Лиги Европы: «Нас ждут шесть прекрасных матчей»
15:24 · Лига Европы
Кавазашвили прокомментировал жребий Лиги Европы для «Спартака» 1
Все новости
Рекомендуем