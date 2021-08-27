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Лига Европы

Мойес поделился мнением о группе «Вест Хэма» в Лиге Европы

27 Августа 2021 • 19:15 Комментировать

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал результаты жеребьёвки группового раунда Лиги Европы, на котором оппонентами «молотобойцев» станут австрийский «Рапид», бельгийский «Генк» и хорватское «Динамо» из Загреба.

«Я уже в ожидании матчей. Мы смотрели жеребьёвку, было круто наблюдать за приближением возвращения «Вест Хэма» на европейскую арену, надеемся, наши фанаты поддержат нас на этом пути», - приводит слова Мойеса FourFourTwo.

Первые поединки группового этапа состоятся 16 сентября, но полный календарь игровых дней пока не определён.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Вест Хэм Дэвид Мойес
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