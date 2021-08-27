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Лига Европы

Сенников: «Всем наших клубам не повезло со жребием в еврокубках» эксклюзив

27 Августа 2021 • 14:28 Комментировать (3)

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился результатами еврокубковой жеребьёвки для российских команд.

- «Локомотив» попал в группу с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». Как вам такой жребий?

- Это очень интересная и сложная группа. Понятно, что «Лацио» и «Марсель» сильны. Но и «Галатасарай» в Турции всегда очень сложно обыграть. Там будет непросто, хотя сейчас турки не в очень хорошей форме. Правда это ни о чем не говорит.

- Как расцениваете шансы «Локомотива» на выход из группы?

- Сейчас придется играть на два фронта. «Локомотив» в чемпионате здорово приноровился, поймал игровой ритм, но когда начнутся еврокубки и будет двойная нагрузка, состава может не хватить. Поэтому не исключено, что где-то будут провалы. Я рассчитываю, что «Локомотив» сможет выйти из этой группы. Во всяком случае, это интересные соперники и достаточно разные по стилю.

- Кто будет самым сложным соперником в этой группе?

- «Лацио», наверное. За последнее время эта команда стала слаженной, имеет в составе много сильных футболистов. Правда, весной Симоне Индзаги ушел с тренерского мостика. Но все равно, это классная команда. А вот «Марсель» вообще непредсказуем. Он может и дома проиграть, и на выезде выиграть. Есть свои лидеры, но команда играет очень нестабильно.

- Не считаете, что для «Локомотива» это будет «группа смерти», потому что даже соперники из третьей и четвертой корзины попались очень сильные?

- Согласен, что группа очень сложная. Но даже самим футболистам лучше попасть на такие клубы и расти. Они могут преподнести сюрпризы.

- «Спартаку» досталась группа с «Наполи», «Лестером» и «Легией». На какое место «Спартак» может претендовать?

- Тоже сложная группа. «Наполи» и «Лестер» - очень серьезные клубы, которые будут бороться за первые два места. Могу сказать, что всем нашим клубам не очень повезло со жребием в еврокубках. Шансы на выход в следующий раунд у «Спартака» не такие высокие. Зато для болельщиков это будут интересные противостояния. К нам приедут Варди, Инсинье, Мертенс. Много звезд.

- «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы бороться за выход из группы?

- Может что-то произойдет в клубе. Пока не радует эта команда в чемпионате, но может произойти перезагрузка. «Спартак» никогда нельзя сбрасывать со счетов. 

- «Спартак» больше других участников еврокубков нуждается в усилении?

- «Локомотив» сейчас стабилен и если будет кого-то приобретать, то для того, чтобы усилить скамейку. У «Спартака» хороший состав, который надо просто сбалансировать. Команда вернула всех арендованных, но никто из них не играет. Тут должна сработать тренерская рука, но она пока не дает результатов.

- «Зениту» в Лиге чемпионов достались «Челси», «Ювентус» и «Мальме». Будет борьба только за третье место или возможны сюрпризы?

- С итальянцами всегда можно играть, тем более, в «Ювентусе» происходят какие-то перестановки. Команда не выглядит стабильной. «Мальмё» нужно проходить, потому что по уровню футболистов «Зенит» намного выше. А вот с «Челси» будет тяжело. Команда выиграла Лигу чемпионов,  усилилась Лукаку. Зато это будут два очень интересных матча дл болельщиков «Зенита».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Дмитрий Сенников
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Комментарии (3)
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Zurukukkk
27 Августа 2021 в 15:22
ага,помница с нефтчи не повезло,уже не помню кому из наших...
вот это так невезуха была!!! а каво б другова как свиння фуфайку порвали б!)))
только не мясо
27 Августа 2021 в 14:52
Нам не со жребием не повезло - там в любой группе мы бы не были фаворитом... Нам не повезло с тем что мы играем в доисторический футбол...Сетуем на то что достойную сборную не собрать, обсуждаем лимит благо это или зло, но у нас не только сборной, у нас и клубов нет! Разве не так? И это падение продолжается, к сожалению...
ARTUR
27 Августа 2021 в 14:40
сразу понятно что про Мальмо он ничего не знает , это крепкая команда укомплектована сильными игроками , тренер датчанин , есть группа игроков из дании , и они очень организованы именно как КОМАНДА , так что Сенникову нужно было бы для начала изучить мат часть . Вот так и вылетают потом , потому что кто то ,,проходной ,, короче он болван .
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