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Лига Европы

«Заря» разгромлена «Рапидом», «Алашкерт» проиграл «Глазго Рейнджерс»

19 Августа 2021 • 23:55 Комментировать
Глазго Рейнджерс
1:0
Алашкерт
окончен
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В заключительных первых матчах плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» гостила в Вене у «Рапида», а «Алашкерт» - у «Глазго Рейнджерс». Украинцы ни в чем не уступили противнику, кроме главного, а именно пропустили три безответных гола - 0:3. Задача по выходу в групповую часть Лиги Европы сильно осложняется.

В параллельном матче армянский клуб получил лишнего игрока на 43-й минуте, но все равно в итоге уступил (0:1). Единственный гол был забит на 67-й минуте.

Протокол игры  
Рапид Вена 3:0 Заря
(1:0) Фунтас Таксиархис 29'    
(2:0) Кара Эркан 78'    
(3:0) Грюлль Марко 86'    
Штребингер Ричард Стойкович Филип   71' (Шик Торстен (   71') Граймль Лео   53' Хофманн Максимилиан   54' Ульманн Максимилиан Аразе Кельвин   79' (Петрович Деян (   79') Любичич Роберт   79' (Шустер Лион (   79') Граховац Срджан   79' (Китагава Коя (   79') Грюлль Марко Фунтас Таксиархис   60' (Кнасмюлльнер Кристоф (   60') Кара Эркан
Запасные: Унгер Бернхард Гартлер Пауль Зульцбахер Лукас Виммер Кевин Ауэр Йонас
Шевченко Никита Фаворов Денис   75' Вернидуб Виталий   39' Имереков Максим   84' (Цвек Ловро (   84') Леовижилду Громов Артём   64' (Захеди Шахаб (   64') Кабаев Владислав   37'   76' (Хомченовский Дмитрий (   76') Назарина Егор Кочергин Владислав Булеца Сергей   85' (Cristian (   85') Сайяд Аллахьяр   84' (Raymond Owusu (   84')
Запасные: Жилкин Антон Руфати Агрон Гладкий Александр Лунёв Максим Мацапура Дмитрий
19 августа. Стадион "Альянц".
Протокол игры  
Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт
(1:0) Морелос Альфредо 67'    
Макгрегор Аллан Тавернье Джеймс Хеландер Филип Голдсон Коннор Угелумба Кэлвин Дэвис Стивен   84' Ландстрем Джон   33'   43' Арибо Джо   81' (Арфилд Скотт (   81') Хаджи Янис Морелос Альфредо   83' (Иттен Седрик (   83') Кент Райан   46' (Райт Скотт (   46')
Запасные: Келли Стивен Паттерсон Нэйтан Маккрори Робби Симпсон Джек III Баришич Борна Балогун Леон Маклафилин Джон
Чанчаревич Огньен Кадио Дидье Камета Тьяго Восканян Тарон Болевич Деян   16' Григорян Артак Овсепян Румян Хурцидзе Давид   80' (Глишич Александар (   80') Джеймс   73'   75' (Безекур Винсент (   75') Папикян Агван   8' (Батиста Вангу (   8'   59' Едигарян Артак   75') Jose Embalo
Запасные: Агекян Григор Танков Никита
19 августа. Стадион "Айброкс".
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Заря Глазго Рейнджерс Рапид Вена Алашкерт
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окончен Раннерс 1:1 Галатасарай 3.25 3.35 2.25
окончен Мура 1:3 Штурм
окончен Фенербахче 1:0 ХИК
окончен Олимпиакос 3:0 Слован Братислава
окончен Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт
окончен Рапид Вена 3:0 Заря 1.67 3.9 5
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19 Августа
23:55 · Лига Европы
«Заря» разгромлена «Рапидом», «Алашкерт» проиграл «Глазго Рейнджерс»
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