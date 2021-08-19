«Заря» разгромлена «Рапидом», «Алашкерт» проиграл «Глазго Рейнджерс»

В заключительных первых матчах плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» гостила в Вене у «Рапида», а «Алашкерт» - у «Глазго Рейнджерс». Украинцы ни в чем не уступили противнику, кроме главного, а именно пропустили три безответных гола - 0:3. Задача по выходу в групповую часть Лиги Европы сильно осложняется.
В параллельном матче армянский клуб получил лишнего игрока на 43-й минуте, но все равно в итоге уступил (0:1). Единственный гол был забит на 67-й минуте.
Протокол игры
|Рапид Вена
|3:0
|Заря
|(1:0) Фунтас Таксиархис 29'
|(2:0) Кара Эркан 78'
|(3:0) Грюлль Марко 86'
Штребингер Ричард • Стойкович Филип 71' ( Шик Торстен ( 71') • Граймль Лео • 53'Хофманн Максимилиан • 54'Ульманн Максимилиан • Аразе Кельвин 79' ( Петрович Деян ( 79') • Любичич Роберт 79' ( Шустер Лион ( 79') • Граховац Срджан 79' ( Китагава Коя ( 79') • Грюлль Марко • Фунтас Таксиархис 60' ( Кнасмюлльнер Кристоф ( 60') • Кара Эркан
Запасные: Унгер Бернхард • Гартлер Пауль • Зульцбахер Лукас • Виммер Кевин • Ауэр Йонас
Шевченко Никита • Фаворов Денис • 75'Вернидуб Виталий • 39'Имереков Максим 84' ( Цвек Ловро ( 84') • Леовижилду • Громов Артём 64' ( Захеди Шахаб ( 64') • Кабаев Владислав 37' 76' ( Хомченовский Дмитрий ( 76') • Назарина Егор • Кочергин Владислав • Булеца Сергей 85' ( Cristian ( 85') • Сайяд Аллахьяр 84' ( Raymond Owusu ( 84')
Запасные: Жилкин Антон • Руфати Агрон • Гладкий Александр • Лунёв Максим • Мацапура Дмитрий
19 августа. Стадион "Альянц".
Протокол игры
|(1:0) Морелос Альфредо 67'
Макгрегор Аллан • Тавернье Джеймс • Хеландер Филип • Голдсон Коннор • Угелумба Кэлвин • Дэвис Стивен • 84'Ландстрем Джон 33' • 43'Арибо Джо 81' ( Арфилд Скотт ( 81') • Хаджи Янис • Морелос Альфредо 83' ( Иттен Седрик ( 83') • Кент Райан 46' ( Райт Скотт ( 46')
Запасные: Келли Стивен • Паттерсон Нэйтан • Маккрори Робби • Симпсон Джек III • Баришич Борна • Балогун Леон • Маклафилин Джон
Чанчаревич Огньен • Кадио Дидье • Камета Тьяго • Восканян Тарон • Болевич Деян • 16'Григорян Артак • Овсепян Румян • Хурцидзе Давид 80' ( Глишич Александар ( 80') • Джеймс 73' 75' ( Безекур Винсент ( 75') • Папикян Агван 8' ( Батиста Вангу ( 8' • 59'Едигарян Артак 75') • Jose Embalo
Запасные: Агекян Григор • Танков Никита
19 августа. Стадион "Айброкс".