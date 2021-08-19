«Заря» разгромлена «Рапидом», «Алашкерт» проиграл «Глазго Рейнджерс»

В заключительных первых матчах плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» гостила в Вене у «Рапида», а «Алашкерт» - у «Глазго Рейнджерс». Украинцы ни в чем не уступили противнику, кроме главного, а именно пропустили три безответных гола - 0:3. Задача по выходу в групповую часть Лиги Европы сильно осложняется.

В параллельном матче армянский клуб получил лишнего игрока на 43-й минуте, но все равно в итоге уступил (0:1). Единственный гол был забит на 67-й минуте.