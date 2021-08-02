Онлайн-трансляция жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 2 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.
Корзина 1 (приоритет 1)
«Алкмаар» (Голландия)
«Фенербахче» (Турция)
«Заря» (Украина)
«Антверпен» (Бельгия)
«Штурм» (Австрия)
«Раннерс» (Дания)
Корзина 2 (приоритет 2)
«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)
«Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия)
«Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария)
ЧФР (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдова)
«Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия)
Корзина 3 (приоритет 3)
«Омония» (Кипр) / «Флора» (Эстония)
«Мура» (Словения) / «Жальгирис» (Литва)
«Кайрат» (Казахстан) / «Алашкерт» (Армения)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Слован» (Словакия)
«Нефтчи» (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)
Корзина 4 (приоритет 4)
«Яблонец» (Чехия) / «Селтик» (Шотландия)
«Рапид» (Австрия) / «Анортосис» (Кипр)
«Галатасарай» (Турция) / «Сент-Джонстон» (Шотландия)
Начало жеребьевки - в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.