Определился первый соперник «Сочи» в Лиге конференций

В прошлом чемпионате России «Сочи» занял пятое место и теперь готовится дебютировать в еврокубках. В среду состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги конференций – запускаемого УЕФА третьего по рангу клубного турнира.

Соперником «Сочи» станет «Кешля» из Азербайджана. Первый матч сочинцы проведут на своём поле 22 июля, а ответный – 29 июля на поле соперника.

За последние сезоны «Кешля» не один раз выступал в еврокубках, но зачастую вылетал достаточно равно – в первом или втором раунде квалификации Лиги Европы. Можно отметить сезон 2015/2016, когда «Кешля» добрался до третьего раунда и проиграл там «Атлетику» из Бильбао (0:0, 0:2).