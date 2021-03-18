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​Трубин: «Верим, что можем пройти «Рому» после 0:3»

18 Марта 2021, 16:28,

Голкипер «Шахтёра» Анатолий Трубин высказался по поводу ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы».

На прошлой неделе «горняки» проиграли в столице Италии со счётом 0:3. Теперь команды сыграют в Киеве.

«Уверяю вас, каждый представитель «Шахтёра» - от игроков до тренера, от медицинского персонала до менеджера, от президента до управляющего складом – верит, что мы можем пройти дальше после 0:3. Мы уверены в себе и выложимся на 200%, чтобы доказать, что исход первой игры был случайностью», - сказал Трубин Tuttomercatoweb.

Матч «Шахтёр» - «Рома» стартует в 20:55 по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Шахтёр Донецк, Анатолий Трубин
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