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​Осужденный тренер загребского «Динамо» назвал Ловрена и Модрича соучастниками

16 Марта 2021, 18:11,

Во вторник Зоран Мамич покинул должности главного тренера и спортивного директора загребского «Динамо». Он был осужден на четыре года и восемь месяцев за финансовые махинации. На пресс-конференции Мамич рассказал о некоторых деталях незаконных операций.

«Деньги у «Динамо» я забирал через Модрича и Ловрена. У одного из них, а именно у Модрича, на этом счету ещё остаются несколько миллионов евро, которыми он делился со мной на основании частного контракта. Модрич снял деньги и выплатил их членам своей семьи.

Если братья Мамич должны вернуть деньги, то это также должны сделать Ловрен и Модрич. Я не радуюсь, я не желаю им того же, и я рад, что они вышли из игры. Но они соучастники – они получали бюджетные деньги. В суде они подтвердили, что подписали контракты и брали деньги», - цитирует Мамича 24Sata.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лука Модрич, Динамо Загреб, Деян Ловрен, Зоран Мамич
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Комментарии (2)
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0
Sergey-Klimenko
16 Марта 2021, 18:30

теперь и мяч заберут и отдадут кому-нить, например, КаэРу или эЛэМу :)
Модрич выбрался благодаря таланту из жопы
но это не оправдывает финансовые махинации, если были, конечно

0
ЯРЫЙ БРЮС
16 Марта 2021, 18:24

попандос

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