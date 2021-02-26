«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы

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26 Февраля 2021, 15:22,
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Завершилась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. В следующем раунде турнира сыграют между собой следующие команды.
«Аякс» - «Янг Бойз»
«Динамо» Киев - «Вильярреал»
«Рома» - «Шахтёр»
«Олимпиакос» - «Арсенал»
«Динамо» Загреб - «Тоттенхэм»
«Манчестер Юнайтед» - «Милан»
«Славия» - «Рейнджерс»
«Гранада» - «Мольде»
Первые матчи пройдут 11 марта, ответные - через неделю.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
странно, ощущение, что ЛЕ сейчас не слишком уступает ЛЧ :)
Во всех парах шансы 50 на 50! Прям очень ровная жеребьёвка.
Пары огонь
МЮ Милан вот это стоит глянуть! давно такой вывески не было!