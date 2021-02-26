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«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы

26 Февраля 2021, 15:22,

Завершилась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. В следующем раунде турнира сыграют между собой следующие команды.

«Аякс» - «Янг Бойз»

«Динамо» Киев - «Вильярреал»

«Рома» - «Шахтёр»

«Олимпиакос» - «Арсенал»

«Динамо» Загреб - «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» - «Милан»

«Славия» - «Рейнджерс»

«Гранада» - «Мольде»

Первые матчи пройдут 11 марта, ответные - через неделю.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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Комментарии (4)
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0
Sergey-Klimenko
26 Февраля 2021, 15:38

странно, ощущение, что ЛЕ сейчас не слишком уступает ЛЧ :)

0
kalibr
26 Февраля 2021, 15:35

Во всех парах шансы 50 на 50! Прям очень ровная жеребьёвка.

1
Zenituwka
26 Февраля 2021, 15:32

Пары огонь

0
cAspEr
26 Февраля 2021, 15:30

МЮ Милан вот это стоит глянуть! давно такой вывески не было!

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