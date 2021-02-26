​Завидуем Украине: С кем сыграют «Шахтёр» и «Динамо» в Лиге Европы

В пятницу в швейцарском Ньоне пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. К сожалению, российские клубы не добрались до этой стадии турнира. Были надежды на «Краснодар», но команда Мурада Мусаева дважды проиграла загребскому «Динамо». Зато в 1/8 финала пробились сразу два представителя Украины – киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о предстоящей процедуре.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, двадцать шестого февраля. Мероприятие пройдёт в штаб-квартире УЕФА, которая базируется в швейцарском Ньоне. Начнётся процедура в три часа дня по московскому времени.

Какие команды участвуют

Самое широкое представительство в 1/8 финала Лиги Европы имеет Англия. Местная Премьер-лига делегировала сразу три клуба – «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». По два клуба имеют ассоциации Италии, Испании и Украины. По одной команде имеют Голландия, Шотландия, Швейцария, Греция, Чехия, Норвегия и Хорватия. Удивительно, но в Лиге Европы не осталось команд из Германии и Франции.

Команды 1/8 финала Арсенал (Англия) Динамо (Киев, Украина) Манчестер Юнайтед (Англия) Шахтёр (Украина) Тоттенхэм (Англия) Мольде (Норвегия) Вильярреал (Испания) Рейнджерс (Шотландия) Гранада (Испания) Янг Бойз (Швейцария) Милан (Италия) Олимпиакос (Греция) Рома (Италия) Славия (Чехия) Аякс (Голландия) Динамо (Загреб, Хорватия)

Как пройдёт жеребьёвка

В 1/8 финала Лиги Европы процедура жеребьёвки предельно проста. Никакого посева нет, ровно как нет никаких ограничений. Команды из одной ассоциации на этой стадии уже могут сыграть друг с другом. Таким образом, шарики со всеми шестнадцатью командами будут помещены в одну корзины.

Варианты для «Шахтёра» и «Динамо»

Наверняка «Шахтёр» и «Динамо» хотят избежать встреч с представителями топ-чемпионатов, особенно с полпредами Англии, которые, как кажется, решили серьёзно отнестись к Лиге Европы. Если брать ту же Испанию, то потенциальные встречи с «Вильярреалом» и «Гранадой» пугают не так сильно.

В приоритете у украинских клубов наверняка норвежский «Мольде» и швейцарский «Янг Бойз», хотя эти команды тоже достаточно опасны, что они уже продемонстрировали, выбив на стадии 1/16 финала немецкие «Хоффенхайм» и «Байер» соответственно.

Кстати, в теории «Шахтёр» и «Динамо» могут сыграть друг с другом. В сезоне 2008/2009 они пересекались в полуфинале тогда ещё Кубка УЕФА, и матчи получились шикарными.

Когда пройдут матчи

Первые матчи 1/8 финала пройдут одиннадцатого марта, а ответные – ровно через неделю. Девятнадцатого числа состоится последняя в этом сезоне жеребьёвка Лиги Европы. На ней будут определены не только четвертьфинальные пары, но и составлена сетка на полуфинал и финал.