​Завидуем Украине: С кем сыграют «Шахтёр» и «Динамо» в Лиге Европы

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26 Февраля 2021, 01:42,
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В пятницу в швейцарском Ньоне пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. К сожалению, российские клубы не добрались до этой стадии турнира. Были надежды на «Краснодар», но команда Мурада Мусаева дважды проиграла загребскому «Динамо». Зато в 1/8 финала пробились сразу два представителя Украины – киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о предстоящей процедуре.
Когда пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, двадцать шестого февраля. Мероприятие пройдёт в штаб-квартире УЕФА, которая базируется в швейцарском Ньоне. Начнётся процедура в три часа дня по московскому времени.
Какие команды участвуют
Самое широкое представительство в 1/8 финала Лиги Европы имеет Англия. Местная Премьер-лига делегировала сразу три клуба – «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». По два клуба имеют ассоциации Италии, Испании и Украины. По одной команде имеют Голландия, Шотландия, Швейцария, Греция, Чехия, Норвегия и Хорватия. Удивительно, но в Лиге Европы не осталось команд из Германии и Франции.
|Команды 1/8 финала
|Арсенал (Англия)
|Динамо (Киев, Украина)
|Манчестер Юнайтед (Англия)
|Шахтёр (Украина)
|Тоттенхэм (Англия)
|Мольде (Норвегия)
|Вильярреал (Испания)
|Рейнджерс (Шотландия)
|Гранада (Испания)
|Янг Бойз (Швейцария)
|Милан (Италия)
|Олимпиакос (Греция)
|Рома (Италия)
|Славия (Чехия)
|Аякс (Голландия)
|Динамо (Загреб, Хорватия)
Как пройдёт жеребьёвка
В 1/8 финала Лиги Европы процедура жеребьёвки предельно проста. Никакого посева нет, ровно как нет никаких ограничений. Команды из одной ассоциации на этой стадии уже могут сыграть друг с другом. Таким образом, шарики со всеми шестнадцатью командами будут помещены в одну корзины.
Варианты для «Шахтёра» и «Динамо»
Наверняка «Шахтёр» и «Динамо» хотят избежать встреч с представителями топ-чемпионатов, особенно с полпредами Англии, которые, как кажется, решили серьёзно отнестись к Лиге Европы. Если брать ту же Испанию, то потенциальные встречи с «Вильярреалом» и «Гранадой» пугают не так сильно.
В приоритете у украинских клубов наверняка норвежский «Мольде» и швейцарский «Янг Бойз», хотя эти команды тоже достаточно опасны, что они уже продемонстрировали, выбив на стадии 1/16 финала немецкие «Хоффенхайм» и «Байер» соответственно.
Кстати, в теории «Шахтёр» и «Динамо» могут сыграть друг с другом. В сезоне 2008/2009 они пересекались в полуфинале тогда ещё Кубка УЕФА, и матчи получились шикарными.
Когда пройдут матчи
Первые матчи 1/8 финала пройдут одиннадцатого марта, а ответные – ровно через неделю. Девятнадцатого числа состоится последняя в этом сезоне жеребьёвка Лиги Европы. На ней будут определены не только четвертьфинальные пары, но и составлена сетка на полуфинал и финал.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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