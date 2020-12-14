Отомстить за ЦСКА в Лиге Европы: Какие шансы «Краснодара» на проход загребского «Динамо»

В понедельник в швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки плей-офф еврокубков. В евровесну от России пробился только «Краснодар», который получил соперника по 1/16 финала Лиги Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги жеребьёвки для команды Мурада Мусаева.

Восемь команд, которые пробились в плей-офф Лиги Европы через третье место в группе Лиги чемпионов, разделились на сеяные и несеяные по результатам выступлений. «Краснодар» на групповой стадии раздобыл лишь пять очков, чего не хватило для попадания в число сеяных. Оказавшись в списке несеяных команд, «быки» рисковали получить очень сильного соперника. В списке сеяных находились такие грозные команды как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Милан», «Наполи», «Аякс» и многие другие…

Команда Мурада Мусаева готовилась к серьёзному вызову, однако жребий оказался благосклонен к «быкам» - выпало загребское «Динамо». Хорваты на групповой стадии Лиги Европы стали обидчиками ЦСКА, уверенно заняв первое место в группе с «армейцами». «Краснодару» предстоит отомстить загребским «динамовцам» за своих соотечественников.

Конечно, «Краснодар» должен быть доволен жребием. На фоне тех грандов, которых мы уже упоминали, а также таких крепких команд как «Байер», «Хоффенхайм» и «Лестер» загребское «Динамо» смотрится не так мощно. Однако шапкозакидательские настроения все равно нужно исключить. Не стоит забывать, что российский футбол сейчас находится не на том уровне, быть уверенным в проходе той или иной команды. «Ростов» и московское «Динамо» не дадут соврать.

Если посмотреть на состав «Динамо», то там не найдёшь футбольных звёзд. Самого дорогого футболиста загребской команды – вратаря Доминика Ливаковича – авторитетный портал transfermarkt оценивает в 12,5 миллионов евро. Весь состав «динамовцев» оценивается экспертами в 74,5 миллиона евро, в то время как состав «Краснодара» по оценочной стоимости значительно дороже – 116 миллионов. Однако не стоит забывать, что хорватская футбольная школа славится своими талантами. Не зря столько игроков из Хорватии выступает в топ-чемпионатах и даже топ-клубах. Вот, например, защитник «Динамо» Йошко Гвардиол следующим летом перейдёт в «РБ Лейпциг», о чём уже было объявлено.

Команде Мурада Мусаева важно подойти к матчам против «Динамо» с правильным отношением. Формально «Краснодар» считается фаворитом в этой паре, но футболистам не нужно думать о таком своём статусе. Сколько уже раз мы называли российские команды фаворитами, после чего они вылетали?

Для «Краснодара» матчи с «Динамо» в феврале будут первыми после зимней паузы. Соперник же успеет набрать ход, ведь в Хорватии вторая часть сезона начнётся уже во второй половине января. Этот фактор тоже нужно учитывать, хотя он и не должен стать определяющим. Определяющей будет готовность и настрой. Если «Краснодар» хорошо пройдёт зимние сборы, сможет сохранить лидеров и усилить состав, а также будет понимать серьёзность соперника, шансы пройти в 1/8 финала будут хорошими. Если же команда Мусаева будет не готова, «Динамо» этого не простит, как не простило неготовность ЦСКА.