Бэйли – игрок недели в Лиге Европы

Вингер «Байера» Леон Бэйли признан лучшим футболистом шестого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В матче заключительного тура против «Славии» Бэйли оформил дубль. «Байер» победил со счётом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.

В сезоне 2020/2021 Леон Бэйли принял участие в пятнадцати матчах «Байера» во всех соревнованиях. В них вингер забил семь голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы пройдёт в понедельник, четырнадцатого декабря.