Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бэйли – игрок недели в Лиге Европы

11 Декабря 2020, 18:26,

Global Look Press

Вингер «Байера» Леон Бэйли признан лучшим футболистом шестого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В матче заключительного тура против «Славии» Бэйли оформил дубль. «Байер» победил со счётом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.

В сезоне 2020/2021 Леон Бэйли принял участие в пятнадцати матчах «Байера» во всех соревнованиях. В них вингер забил семь голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы пройдёт в понедельник, четырнадцатого декабря.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Байер, Леон Бэйли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола