Матчи Лиги Европы начнутся с минуты молчания

В четверг пройдут матчи заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы. Они начнутся с минуты молчания в память об известном в прошлом итальянском футболисте Паоло Росси, который ушёл из жизни накануне из-за рака лёгких.

Паоло Росси известен по выступлениям за ряд итальянских клубов, в частности за «Ювентус». В 1982 году Росси выиграл чемпионат мира со сборной Италии, а также завоевал престижный приз «Золотой мяч».

Отметим, что в одном из матчей четверга в Лиге Европы сойдутся загребское «Динамо» и московский ЦСКА. Игра в Хорватии стартует в 23:00 по московскому времени.