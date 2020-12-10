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Матчи Лиги Европы начнутся с минуты молчания

10 Декабря 2020, 14:14,

Depositphotos

В четверг пройдут матчи заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы. Они начнутся с минуты молчания в память об известном в прошлом итальянском футболисте Паоло Росси, который ушёл из жизни накануне из-за рака лёгких.

Паоло Росси известен по выступлениям за ряд итальянских клубов, в частности за «Ювентус». В 1982 году Росси выиграл чемпионат мира со сборной Италии, а также завоевал престижный приз «Золотой мяч».

Отметим, что в одном из матчей четверга в Лиге Европы сойдутся загребское «Динамо» и московский ЦСКА. Игра в Хорватии стартует в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Паоло Росси
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