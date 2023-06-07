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Симоне Индзаги объяснил, почему считает Гвардиолу одним из лучших тренеров мира

07 Июня 2023 • 07:39 Комментировать

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Гвардиола запустил целое движение своим видением футбола и игровым стилем. Это началось еще в «Барселоне». Хосеп прогрессировал каждый день, поэтому считаю, что его справедливо считают одним из лучших тренеров мира.

У «Ман Сити» отличная организация игры. Эта команда обладает рядом индивидуально сильных футболистов, но при этом они играют как единое целое», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Симоне Индзаги
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