Симоне Индзаги объяснил, почему считает Гвардиолу одним из лучших тренеров мира

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Гвардиола запустил целое движение своим видением футбола и игровым стилем. Это началось еще в «Барселоне». Хосеп прогрессировал каждый день, поэтому считаю, что его справедливо считают одним из лучших тренеров мира.

У «Ман Сити» отличная организация игры. Эта команда обладает рядом индивидуально сильных футболистов, но при этом они играют как единое целое», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 10 июня.